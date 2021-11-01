Первый день локдауна в Киеве: что творится в транспорте, на улицах и заведениях (фото, видео)

Полицейские проверяют наличие документов о вакцинации не только в автобусах, но и на остановках

Понедельник, 1 ноября, Киев встретил в "красной" карантинной зоне. До улучшения эпидемиологической ситуации в столице действует ряд ограничений, которые следует соблюдать.

"Телеграф" собрал фото- и видео-доказательства того, как же киевляне и гости города проводят свой первый день в "красной" зоне.

Работа заведений

Одним из главных требований ужесточенного карантина является работа лишь тех заведений общепита, ТРЦ, спортзалов и некоторых госструктур, где вакцинированы 100% персонала. Посетители этих учреждений также должны либо быть привиты, либо иметь при себе негативный результат ПЛР-теста, что сделан не позже чем за два дня до его предъявления.

Все потому, что полицейские делают специальные рейды, запрашивая документы у посетителей и даже персонала. Если что-то не так, то проводят объяснительные работы, хотя и могут составить штраф.

Наиболее ответственно из всех заведений к "красной" зоне подошел, вероятно, McDonaldʼs — здесь у клиентов при входе запрашивают необходимые документы. Разумеется, при их отсутствии человек не может сделать нужный ему заказ.

Наземный транспорт и метро

Много полицейских патрулей вышли на проверки наземного общественного транспорта. В автобусах и троллейбусах Киева разрешено ездить без спецпропусков, но нужно иметь все тот же ковидный сертификат или ПЛР-тест.

Так следят за соблюдением правил в автобусах

Есть полицейские и в метро

Некоторые ресурсы сообщают, что отдельные правоохранители проверяют наличие документов не только непосредственно в транспорте, но и даже на автобусных остановках.

Полицейские работают даже на улицах

В метро постоянно озвучиваются требования к соблюдению карантина, предъявлении ковид-сертификата (ПЛР-теста или справки о выздоровлении). Впрочем, несмотря на то, что пассажиры в подземке все же есть, вагоны на отдельных маршрутах в основном пустуют, а машины на улицах простаивают в пробках.

Хотя есть и те поезда, в которых остается достаточно пассажиров.

Стоячих пассажиров в вагонах практически нет

Пассажиры ездят в защитных масках

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Вакцинироваться или нет — вот вопрос

Стоит отметить, что ограничения "красной" зоны здорово изменили подход киевлян к вакцинации. Уже несколько дней к центрам иммунизации люди отстаивают огромные очереди, дабы получить заветную прививку.

Даже первый день усиленного карантина не стал исключением — у Международного выставочного центра собралось немало людей в ожидании своей дозы вакцины.

Очередь у МВЦ

Желающих "уколоться" в Киеве все еще предостаточно

Если же вы хотите подробнее узнать, как с приходом "красной" зоны придется жить столице, то "Телеграф" подготовил для вас удобную инфографику со всеми карантинными ограничениями.