Укр

Первый день карантина в Киеве: в полиции посчитали количество нарушений

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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В столице усилят контроль за соблюдением карантина Новость обновлена 02 ноября 2021, 14:54
В столице усилят контроль за соблюдением карантина

В Киевской области решили усилить контроль за соблюдением карантина

Полиция Киева в течение первого дня карантина – в понедельник, 1 ноября – провела 726 проверок: 244 объектов хозяйственной деятельности, а также 482 общественных транспортных средства.

По итогам проверки в правоохранительных органах сообщили, что составили 18 административных протоколов в отношение. Также сотрудники полиции составили 20 административных протоколов в отношении общественного транспорта, также вынесли 234 административных протокола.

Кроме того, в Киевской области решили усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Теперь 41 мобильная группа будет проводить рейды по территории области. В состав этой группы будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местной власти.

Проверки карантинных ограничений в Киеве 1 ноября
Проверки карантинных ограничений в Киеве 1 ноября

Напомним, с 1 ноября, жители столицы официально оказались в "красной" карантинной зоне. Соответственно, ужесточили часть эпидемиологических требований. "Телеграф" также писал, какие именно ограничения действуют в столице с понедельника. Согласно данным КГГА, пропуском в заведения общественного питания, ТРЦ и даже в транспорт станет сертификат о полной вакцинации или негативный результат ПЦР-теста на COVID-19. К слову, детям до 18 лет поход в ТРЦ "светит" лишь в сопровождении взрослых, у которых есть ранее упомянутые документы.

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#Киев #Карантин #Красная зона
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