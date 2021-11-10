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Чудом без жертв: пьяный водитель на скорости влетел в такси в Киеве (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Последствия ДТП в Киеве. Новость обновлена 10 ноября 2021, 09:16
Последствия ДТП в Киеве.

От удара машину такси с пассажирами отбросило на зеленую зону.

В Киеве на Парковой дороге ночью произошло ДТП, один из участников которой был в состоянии алкогольного опьянения. 

Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Столкнулись автомобили BMW и Toyota. Легковушка такси Toyota везла пассажиров в аэропорт, когда в нее влетела другая машина. Удар был такой силы, что такси отбросило на обочину. 

Второй автомобиль, который, по словам очевидцев, был виновником аварии, пытался скрыться с места происшествия, но его остановили охранники офисного центра. 

Очевидцы сообщили также, что авто BMW ехало на большой скорости — около 100 км в час. Водителя протестировали на алкоголь на месте. Сообщается, что драгер показал 0,76 промилле. Максимально допустимая доза — 0,2. 

В ДТП пострадавших людей нет, только автомобили — у Toyota сильно искорежен багажник. 

Ранее "Телеграф" сообщал о новых фактах в расследовании ДТП в Харькове, где несовершеннолетний водитель Николай Харьковский отказывается сдавать кровь и сотрудничать со следствием. Об состоянии дела рассказал адвокат пострадавшей стороны.

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#Киев #ДТП #BMW
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