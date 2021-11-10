Чудом без жертв: пьяный водитель на скорости влетел в такси в Киеве (фото)

От удара машину такси с пассажирами отбросило на зеленую зону.

В Киеве на Парковой дороге ночью произошло ДТП, один из участников которой был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Телеграм-канал dtp.kiev.ua.

Столкнулись автомобили BMW и Toyota. Легковушка такси Toyota везла пассажиров в аэропорт, когда в нее влетела другая машина. Удар был такой силы, что такси отбросило на обочину.

Второй автомобиль, который, по словам очевидцев, был виновником аварии, пытался скрыться с места происшествия, но его остановили охранники офисного центра.

Очевидцы сообщили также, что авто BMW ехало на большой скорости — около 100 км в час. Водителя протестировали на алкоголь на месте. Сообщается, что драгер показал 0,76 промилле. Максимально допустимая доза — 0,2.

В ДТП пострадавших людей нет, только автомобили — у Toyota сильно искорежен багажник.

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