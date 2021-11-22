Под Киевом легковушка протаранила бензовоз и загорелась: водителя и пассажира вытащили из пылающего авто (фоторепортаж)

Удар был настолько сильным, что легковушку отбросило на десятки метров, после чего она загорелась

Утром, 22 ноября, на автомагистрали "Киев — Борисполь" произошло ДТП с участием автоцистерны и легковушки, водителя и пассажира которой пришлось вытаскивать из огня проезжающим мимо водителям.

По информации корреспондента "Телеграфа", который побывал на месте событий, авария произошла близ АЗС неподалеку от села Пролески (смотри на карте ниже).

Пассажира и водителя легковушки спасли небезразличные люди

Следователи предварительно установили, что водитель автоцистерны DAF сделал вынужденную остановку. В припаркованную машину через какое-то время влетел Ford. Удар был такой силы, что легковушку отбросило на десятки метров, после чего она загорелась (листай галлерею).

Автор фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"

Пока на вызов ехали спасатели, автомобиль тушили собственными силами водители, которые проезжали мимо ДТП. К счастью, DAF, предназначенный для перевозки горюче-смазочных материалов, был пуст, благодаря чему удалось избежать более тяжких последствий.

В результате данной аварии пострадало два человека — водитель и пассажир, которых с политравмами увезла скорая. Продолжается расследование.

ДТП с бензовозом - близ села Пролески Киевской области

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