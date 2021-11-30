Текущий законопроект о столице – это инструмент политического давления, а не "покращення" децентрализации, - депутат Маленко

Законопроект о столице в нынешнем виде — это инструмент политического давления, убеждены в "Голосе".

Закон "О столице" – это документ, который должен отвечать Конституции Украины и реальным потребностям киевлян, а не инструмент политической борьбы.

Такое убеждение касательно проекта закона "О Киеве — столице Украины" выразил депутат Киевсовета, глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко, пишет издание "Вечерний Киев".

Глава столичной фракции "Голоса" отметил, что законы Украины должны приниматься для нужд общества, а не для решения вопросов политической борьбы в интересах узкого круга лиц, однако в случае с законопроектом о столице все говорит об обратном.

Маленко отмечает, что эту законодательную инициативу активизируют в момент обострения политической борьбы между Киевским городским советом и Офисом президента Украины.

"Наша депутатская фракция убеждена, что текущий законопроект – это инструмент политического давления, а не "покращення" (рус. "улучшение" — ред.) децентрализации. Фактически, мнение киевлян и их выбор, который они сделали в 2020 году, хотят умножить на ноль — и это тревожит", — говорит депутат горсовета.

Он выразил убеждение, что провластный законопроект разрушает фундамент самоуправления в Киеве, а значит "демократические силы должны объединяться вокруг стратегических вопросов, и сегодня мы увидели наших союзников, у которых общая цель – успешная европейская Украина".

Маленко подчеркнул, что законопроект "О Киеве — столице Украины" нуждается в доработке, учитывая противоречия с Конституцией Украины, законом "О местном самоуправлении" и Европейской хартией местного самоуправления, которую Украина ратифицировала еще в 1997 году.