Укр

На рынке в Киеве — сильный пожар: часть сгорела дотла, огонь перекинулся на здание (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Спасателям пришлось работать в условиях снегопада Новость обновлена 06 декабря 2021, 08:54
Спасателям пришлось работать в условиях снегопада

Над ликвидацией пожара трудилось 35 человек

В ночь с 5 на 6 декабря в Киеве на Оболони горел один из популярных среди местных жителей рынок. Ликвидация возгорания заняла чуть больше часа, часть зданий спасти не удалось.

Подробностями поделились в пресс-службе ГСЧС города Киева.

Инцидент произошел на рынке, который расположен на Героев Днепра.

Место пожара на карте
Место пожара на карте

Возгорание началось в нескольких торговых павильонах, а в результате огонь уничтожил целых восемь киосков с различной продукцией. Также при пожаре пострадало местное двухэтажное здание.

Как утверждают спасатели, всего огонь занял около 200 квадратных метров площади. Локализовать возгорание удалось в 23:38, а в первые минуты после полуночи с ГСЧС уже отчитались о его ликвидации.

Некоторые павильоны были разрушены огнем полностью
Некоторые павильоны были разрушены огнем полностью

Причин пожара не называют, их выяснением займутся правоохранительные органы. Всего во время ЧП было задействовано 35 спасателей, которые использовали восемь различных единиц спецтехники.

Спасатели работали под мокрым снегом
Спасатели работали под мокрым снегом

Отметим, что работа над ликвидацией пожара велась не в самых приятных погодных условиях — ночью в Киеве шел мокрый снег с дождем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на выходных в столице произошел пожар в 16-этажном здании. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жителей верхних этажей.

Теги:
#Киев #Пожар #Рынок #ГСЧС г. Киев
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