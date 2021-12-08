Авто загорелось прямо на дороге после столкновения с фурой под Киевом: видео и подробности

Во время возгорания за рулем был пострадавший в аварии водитель, которого бросились спасать очевидцы

В ночь на 8 декабря под Киевом случилась резонансная авария — снова с участием фуры, которые в последнее время все чаще становятся фигурантами смертельных ДТП. В Бориспольском районе (смотри на карте ниже) столкнулись грузовик и легковушка, которая, в результате, вспыхнула с человеком внутри.

По информации местных Телеграмм-каналов, ДТП случилось в селе Пролиски. По неизвестной причине автомобили не разминулись на дороге: столкновение было настолько сильным, что легковушку смяло, и начался пожар. Очевидцы вовремя вытащили пострадавшего водителя из салона, но потушить огонь своими силами не смогли.

Пожар на дороге в Пролисках ликвидировали спасатели, а оба водителя, к счастью, живы. Но на момент выхода новости информации о их состоянии нет.

Место аварии - на карте

Напомним, что 7 декабря под Черниговом столкнулись маршрутка и грузовик. Число погибших уже возросло до 13-ти, а семеро человек, в том числе подросток, получили тяжелые травмы.

Также мы публиковали первое видео, которое появилось сразу после этого резонансного столкновения.