В Киеве к Новому году готовят главную ёлку страны: эксклюзивный фоторепортаж из центра столицы

Киев готовится встречать Новый год.

До Нового года осталось меньше месяца и в Киеве уже начались активные работы по подготовке города к праздникам. В частности, в центре города начали монтировать главную елку страны.

Фотографиями с места поделился корреспондент "Телеграфа".

Кроме елки в сердце города также идет обустройство других праздничных локаций.

Например, возле здания Офиса президента уже можно заметить карусель. Да и само здание парламента Украины слегка преобразовалось в ожидании праздников.

Карусель возле Офиса президента

Елка у Офиса президента

Возле памятника Богдану Хмельницкому также идут работы, там для любителей активного отдыха будет сооружен каток.

Каток возле памятника Б.Хмельницкому

Что касается новогодней елки, то в этом году на нее потратят около 25 миллионов гривен. Организаторы мероприятий утверждают, что такой елки не делали нигде в мире.

Елка в Киеве

Подготовка к Новому году в Киеве

По данным КГГА, ее высота составит 31 метр, а украшать ее будет 10-километровая гирлянда и около десяти тысяч игрушек. У подножья будет расположен праздничный самый большой в Европе вертеп в традиционной для этого сезона тематике. Ожидается, что зона возле елки будет полностью инклюзивной.