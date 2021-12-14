По пять "лимонов" в месяц: в Киеве накрыли самую большую сеть по изготовлению фейковых COVID-сертификатов

За определенную сумму можно было получить поддельный документ о вакцинации с внесением информации в eHealth и "Дию"

Во вторник, 14 декабря, представители Службы безопасности Украины сообщили о крупной добычи — раскрытии самой большой сети по изготовлению фальшивых COVID-документов в Украине.

Подробности сообщили на официальном сайте СБУ.

Основной офис "предприятия" был расположен в Киеве, потому что основателями "бизнеса" являются два жителя столицы. При этом к незаконной работе привлекли около десяти медиков, среди которых как главврачи отдельных медзаведений, так и семейные доктора. Последние, к слову, представляли самые разные области Украины.

СБУ задержали и медицинских работников

Изъятые печати, которыми заверяли поддельные документы

Суть сети мошенников была проста — за определенную сумму они предлагали оформить поддельное свидетельство о вакцинации против "короны". При этом данные о "получении прививки" вносились еще и в базу eHealth, а также отображались на государственном портале "Дия".

Разрастись до самой большой сети в стране им помогло привлечение посредников, которые и занимались поисков "клиентов", а также проведением большинства финансовых операций.

К слову, такой "бизнес" на фальшивках был весьма прибыльным — за месяц нарушители могли зарабатывать до пяти миллионов гривен.

Поддельные ковидные сертификаты

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, организаторам мошеннической схемы собираются предъявить подозрения. Личности, которые были причастны к этой сети, сейчас устанавливаются. Не исключено, что проблемы могут возникнуть и у "клиентов" горе-бизнесменов.

Напомним, что лишь на днях в Украине суд впервые приговорил к тюремному заключению человека, изготавливавшего поддельные ковид-документы. Как рассказывал "Телеграф", за свою попытку нажиться на коронавирусной тематике житель Кривого Рога угодил за решетку на два года.