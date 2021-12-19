"Настоящий фул-хаус": в Киеве пьяный водитель на угнанном автомобиле подрался с полицейскими (видео)

Мужчина "влип" по полной.

В Киеве патрульные задержали водителя, который был явно преисполнен решимости нарушить все и сразу.

Об этом сообщил телеграм-канал "Киев оперативный".

Отмечается, что все началось когда полицейские заметили авто, двигавшееся с нарушением правил дорожного движения. Требование остановиться водитель не выполнил и начал убегать от правоохранителей.

Проверка транспортного средства по полицейским базам показала, что авто числится в угоне.

Спустя некоторое время водителя удалось остановить. После этого выяснилось, что он был не только пьян, но и имел при себе контейнер с наркотическими веществами.

Впрочем, нарушителя это не смутило и он попытался "замять историю", предложив полицейским 100 долларовую купюру. Но когда водитель понял, что дать взятку правоохранителям не получится, он решил прорываться силой и полез в драку.

В конечном итоге мужчину заковали в наручники, а правоохранителям теперь придется подсчитывать сколько статей он нарушил и какое наказание за это светит.

Как сообщалось ранее, в городе Бахмач (Черниговская область) депутат насмерть сбил велосипедиста и попытался скрыться с места преступления.