"Настоящий фул-хаус": в Киеве пьяный водитель на угнанном автомобиле подрался с полицейскими (видео)
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Мужчина "влип" по полной.
В Киеве патрульные задержали водителя, который был явно преисполнен решимости нарушить все и сразу.
Об этом сообщил телеграм-канал "Киев оперативный".
Отмечается, что все началось когда полицейские заметили авто, двигавшееся с нарушением правил дорожного движения. Требование остановиться водитель не выполнил и начал убегать от правоохранителей.
Проверка транспортного средства по полицейским базам показала, что авто числится в угоне.
Спустя некоторое время водителя удалось остановить. После этого выяснилось, что он был не только пьян, но и имел при себе контейнер с наркотическими веществами.
Впрочем, нарушителя это не смутило и он попытался "замять историю", предложив полицейским 100 долларовую купюру. Но когда водитель понял, что дать взятку правоохранителям не получится, он решил прорываться силой и полез в драку.
В конечном итоге мужчину заковали в наручники, а правоохранителям теперь придется подсчитывать сколько статей он нарушил и какое наказание за это светит.
Как сообщалось ранее, в городе Бахмач (Черниговская область) депутат насмерть сбил велосипедиста и попытался скрыться с места преступления.
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