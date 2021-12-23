Два "кита" столичной власти. Как Палатный и Белоцерковец "топят" репутацию Кличко

Вокруг киевского градоначальника Виталия Кличко уже давно сформировался достаточно тесный круг близких ему людей, которым он безгранично доверяет. Но двумя главными "столпами" могут считаться Артур Палатный и Дмитрий Белоцерковец

Среди главных "друзей мэра", успешно конвертирующих доверие киевского градоначальника и контролирующих теневые финансовые потоки, особо следует выделить двух — Артура Палатного и Дмитрия Белоцерковца. Первый – давний друг Кличко и своего рода "кассир" мэра как в партии "УДАР", так и в городских делах. Второй – "приклеившееся" к Кличку еще с 2014 году Дмитрий Белоцерковец. Он не столь монументален как Палатный, но контролирует отдельные довольно прибыльные сферы городского хозяйства. Но обо всем по порядку.

Артур Палатный пользуется особенным доверием мэра. К нынешнему статусу "серого кардинала" столичной власти он пришел через многолетнюю дружбу с братьями Кличко – они знакомы еще с середины 80-х, а в 90-х с разницей в год закончили факультет физического воспитания Переяслав-Хмельницкого государственного педуниверситета. Позже их дружба закрепилась еще и кумовством.

Эти давние и доверительные отношения привели к тому, что, когда весной 2010 года Виталий Кличко решил создать свою партию УДАР, его куму Палатному выпала честь формировать и развивать партийные структуры в Киевской области. В том же году он стал первым номером в списке УДАРа на выборах в столичный облсовет, а после выборов возглавил в нем партийную фракцию. После выборов в Верховную Раду в 2012 году, на которых Палатный баллотировался под № 9 по списку УДАРа, друг будущего мэра столицы получил кресло главы Комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Сохранил он это место и после парламентских выборов 2014-го, попав в ВР уже по спискам БПП. На парламентские выборы 2019 года Артур Палатный пойти не решился, но весной 2021-го возглавил исполком партии УДАР.

Это лишь официальные страницы политической деятельности кума мэра Киева. Неофициальная же сторона его жизни более захватывающая. И если бы не серия резонансных обысков сотрудниками правоохранительных органов в ряде департаментов КГГА и непосредственно в жилище Палатного в мае этого года, у многих могло бы сложиться впечатление, что "серый кардинал" киевской власти сосредоточился исключительно на партстроительстве.

На самом же деле действия силовиков, проводивших обыски, лишь подтвердили догадки и предположения о наличии непубличной деятельности Палатного сомнительного характера, о которых неоднократно ранее сообщалось в СМИ.

Тогда в Киевской городской прокуратуре пояснили, что обыски по "делу Палатного" проводились в рамках производства, которое касается "крышевания" нелегального бизнеса, а именно – незаконных поборов с предпринимателей, которые обустраивали свои торговые точки в подземных переходах в центральных районах Киева. По результатам этих обысков были изъяты вещественные доказательства – в том числе, черновые записи, в которых зафиксировано движение средств и проценты, которые ежемесячно получали участники "группы Палатного".

Напомним, тогда же были проведены обыски в коммунальных предприятиях "Київзеленбуд", "Спецжитлофонд", "Київавтодор", "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі", а также в Департаментах земельных ресурсов и соцполитики КГГА.

В СМИ писали о том, что киевские дельцы во главе с Палатным фактически обложили данью все самые прибыльные розничные торговые точки в Киеве, расположенные возле станций метро и транспортных развязок. Группа, в которую входили должностные лица КГГА, якобы организовала систематическое вымогательство и получение денег от субъектов хозяйствования за аренду торговых точек.

Сообщалось также, что участники этой группировки ежемесячно получали от 5 до 7 млн ​​грн дохода от аренды нелегальных торговых точек в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах. В эту группировку входит около 20 человек и в ее составе кроме экс-нардепа, действующие и бывшие депутаты Киевского горсовета.

Пока длится следствие стоить напомнить и о других, не менее интересных страницах из биографии Артура Палатного.

Например, о том, как в начале девяностых он был связан с криминальным миром, а именно с одной из крупнейших в Киеве бандитских группировок Виктора Рыбалко – известного рэкетира по прозвищу "Рыбка", убитого в 2005 году.

Или о том, как будучи народным депутатом, Артур Палатный якобы отжал столичные рынки "Лукьяновский" и "Нивки" у Александра Лищенко, известного в узких кругах по кличке "Лича". Интересно, что на тот момент они оба занимали высокие должности в Киевской городской организации Федерации бокса Украины.

Также, по сообщениям СМИ, Артур Палатный, используя доверие Виталия Кличко, торговал должностями и местами в партийных списках УДАРа. Кроме того, Палатный выступает связующим звеном между КГГА и Киевсоветом в "неформальных" отношениях с застройщиками, в частности, с одиозным Денисом Комарницким.

Менее влиятельным, но не менее скандальным, в близком окружении мэра столицы является Дмитрий Белоцерковец. Как сообщают СМИ и эксперты, в некоторых схемах, как, например, с передвижной торговлей в Киеве, он выступает в связке с Палатным. Однако, Белоцерковец самостоятельно курирует "тему" МАФов с 2014 года – момента, когда переехал в Киев из Севастополя и возглавил Департамент городского благоустройства КГГА.

Белоцерковец в ближайшую орбиту к столичному градоначальнику вошел быстро, в 2016 году стал нардепом по списку БПП, но Кличко оставил его своим советником по вопросам благоустройства

По словам Белоцерковца, мэр взял его в свою команду для того, чтобы побороть коррупцию в Департаменте благоустройства Киева. Но, по сообщениям СМИ, только за 2015-2016 годы коммунальное предприятие "Київблагоустрій" перевело почти семьдесят миллионов гривен на счета фиктивных фирм. Годом позже прокуратура Шевченковского района Киева занялась расследованием "распила" бюджетных средств, выделенных КП "Київблагоустрій" на демонтаж нелегально установленных МАФов. СМИ, ссылаясь на источники в КГГА и Киевсовете, утверждают, что это предприятие курирует именно советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец. А он сам стал фигурантом расследования НАБУ за декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение. Следователи установили, что бывший на тот момент народный депутат не сообщил об объектах недвижимости в столице стоимостью 3,8 млн гривен, которые находились в собственности и пользовании его близких родственников.

Какова суть претензий НАБУ? Оказывается, мама Белоцерковца Жанна Белоцерковец в 2016 году стала собственницей столичной недвижимости на общую сумму порядка 39 миллионов гривен. Она купила квартиру в одном из самых дорогих и элитных районов Киева — Печерском, в ЖК "Французский квартал". Такое жилье оценивали в то время не менее чем в 4,5 миллиона гривен. Также она приобрела дом на Печерских холмах в Царском селе по соседству с земельным участком Петра Порошенко и домом народного депутата Игоря Кононенко. Такое имущество оценили уже в 30 миллионов гривен, а земельный участок — в 4,5 млн грн.

Однако ни расследование НАБУ, ни сообщения о возможной причастности к коррупции не стали преградой для его дальнейшей карьеры и укрепления влияния в окружении людей, близких к киевскому градоначальнику. Уже осенью 2020 года по спискам партии УДАР его избирают в Киевский горсовет, где Белоцерковец становится членом комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Летом этого года СМИ сообщали, что Белоцерковец сделал попытку под себя "перезагрузить" рынок МАФов по новым правилами их размещения и, соответственно, по второму разу заставить предпринимателей за это заплатить. Малые предприниматели Киева подобное поведение городского депутата Белоцерковца не проглотили. Как и его старания протолкнуть через Киевсовет решения, которые позволили бы уничтожать любой объект малого бизнеса без объяснений и компенсаций. В Киевсовете после выступлений предпринимателей "тормознули" новые правила размещения МАФов, но Белоцерковец еще не оставил эти планы.

Белоцерковца также обвиняли в создании схемы с аукционами по передвижной торговле под своих людей. А эксперт Виталий Кулик утверждает, что в этой схеме принимает участие также упомянутый Артур Палатный, который является "одним из главных коррупционных схемщиков в команде мэра, связанных с размещением и деятельностью передвижной торговли в Киеве, о чем уже открыто говорит прокуратура". А политический обозреватель и аналитик Алексей Беловол упомянутые аукционы по передвижной торговле, которые контролирует Белоцерковец, прямо называет фиктивными и подставными.

Нет сомнений, что под Палатным и Белоцерковцем работает нижнее звено "схемщиков" в Киевсовете, КГГА и коммунальных предприятиях Киева, но именно они находятся на верху пирамиды и контролируют весь процесс. Поэтому, если Виталий Кличко действительно намерен, как прогнозируют эксперты, в будущем бороться за место в высшей политической лиге страны и планирует хотя бы частично избавиться от негативного имиджа, то первым делом должен задуматься над тем, как избавиться от таких токсичных персонажей в своем окружении.