В Киеве пьяный мужчина парализовал работу метрополитена (видео)

Терпения у пассажиров не хватило и они вытащили хулигана до прибытия копов

В столичном метро пьяный мужчина с бутылкой пива слез на пути движущихся поездов, в результате чего работа метрополитена была парализована.

Как сообщил Telegram-канал "Киев оперативный", инцидент произошел в пятницу, 7 января, на станции метро "Теремки".

Согласно имеющейся информации, на уговоры других пассажиров мужчина не реагировал. В то же время продолжал стоять на путях, тем самым блокируя движение поездов.

Мужчина находился в нетрезвом состоянии

Через пол часа терпение у киевлян лопнуло, поэтому они спустились к мужчине и насильно вытащили его на поверхность.

Отмечается также, что нетрезвый хулиган после этого еще какое-то время бродил по станции. Через какое-то время туда прибыли правоохранители и забрали неадеквата в участок, где на него были составлены административные протоколы о нахождении в нетрезвом состоянии в общественном месте и за нарушение правил карантина.

Движение поездов удерживали в течение 30 минут

Также отметим, что в комментариях под видео пользователи отмечают, что указанное лицо неоднократно было замечено за неординарными проделками на улицах столицы.

Накануне именно этот мужчина был замечен в столичном парке "Отрадный", где он пытался залезть в детскую коляску.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в киевском метрополитене молодая девушка прыгнула под поезд. В результате работу метро пришлось частично остановить на час, чтобы достать тело из-под поезда. К счастью, попытка самоубийства оказалась неуспешной, и женщина выжила. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Также напомним, как в Харькове на рельсы подвижных поездов в метро попал маленький котенок. Самостоятельно выбраться животное, которому угрожала смертельная опасность, не могло, поэтому на его спасение привлекли волонтеров и охранный отдел метрополитена. Спасение четырехлапого прошло успешно.