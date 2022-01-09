Укр

Киевский суд наказал блогера, разгромившего арендованную квартиру ради видео в TikTok (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Погром в квартире длился круглые сутки
Погром в квартире длился круглые сутки

Общий ущерб оценили примерно в 400 тысяч гривен

В Киеве блогеры решили "хайпануть" в соцсети, поэтому для набора большего количества лайков нагло уничтожили квартиру, которую предварительно сняли для съемок. Одного из инициаторов погрома сурово наказали.

Как известно, по решению суда, инцидент произошел в квартире, расположенной в доме на улице Леси Украинки. Общую сумму ущерба от погрома оценили примерно в 400 тысяч гривен. Одному из молодых людей, заключавшего соглашение с собственниками квартиры, было избрано наказание в виде испытательного срока на 1 год. Остальные участники погрома полицией установлены не были.

Инициатор "забавы" получил суровое наказание
Инициатор "забавы" получил суровое наказание

Согласно имеющимся данным, группа молодых людей договорилась о съеме квартиры на сутки. Молодежь взяла с собой большое количество алкоголя и предварительно выпив его, устроила в доме хаос: они разрезали натяжной потолок, сломали микроволновку, били лезвием ножа по холодильнику, срывали шторы, сломали дверцы шкафа.

Блоггеры устроили погром в столичной квартире
Блоггеры устроили погром в столичной квартире

Снимая все на видео, молодые люди отнесли телевизор в ванную, где сначала залили его водой, а после разбили. Потом решили посрывать все обои в квартире, а после очередь дошла и до кофеварки, стульев, тумб, дивана, зеркал, утюга, фена и всех других принадлежностей, которые они смогли найти в доме.

Когда предварительно оговоренное с хозяином время на пребывание в квартире истекло, молодежь просто ушла оттуда.

Молодые люди разбили все что попадалось под руки
Молодые люди разбили все что попадалось под руки

Ранее "Телеграф" сообщал, как столичный блоггер решил самостоятельно отремонтировать проезжую часть и засыпал ямы на дороге. Действия активиста не понравились жительнице одного из домов, расположенных рядом, так что она вооружилась лопатой и достала асфальт из ям. Женщина мотивировала свои действия тем, что уже долгое время использует эти ямы в виде "лежачих полицейских", которые во время бешеного трафика частично блокируют движение автомобилей.

Теги:
#Суд #Квартира #Блогер #Погром #Київ
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