Киевский суд наказал блогера, разгромившего арендованную квартиру ради видео в TikTok (фото)

Общий ущерб оценили примерно в 400 тысяч гривен

В Киеве блогеры решили "хайпануть" в соцсети, поэтому для набора большего количества лайков нагло уничтожили квартиру, которую предварительно сняли для съемок. Одного из инициаторов погрома сурово наказали.

Как известно, по решению суда, инцидент произошел в квартире, расположенной в доме на улице Леси Украинки. Общую сумму ущерба от погрома оценили примерно в 400 тысяч гривен. Одному из молодых людей, заключавшего соглашение с собственниками квартиры, было избрано наказание в виде испытательного срока на 1 год. Остальные участники погрома полицией установлены не были.

Инициатор "забавы" получил суровое наказание

Согласно имеющимся данным, группа молодых людей договорилась о съеме квартиры на сутки. Молодежь взяла с собой большое количество алкоголя и предварительно выпив его, устроила в доме хаос: они разрезали натяжной потолок, сломали микроволновку, били лезвием ножа по холодильнику, срывали шторы, сломали дверцы шкафа.

Блоггеры устроили погром в столичной квартире

Снимая все на видео, молодые люди отнесли телевизор в ванную, где сначала залили его водой, а после разбили. Потом решили посрывать все обои в квартире, а после очередь дошла и до кофеварки, стульев, тумб, дивана, зеркал, утюга, фена и всех других принадлежностей, которые они смогли найти в доме.

Когда предварительно оговоренное с хозяином время на пребывание в квартире истекло, молодежь просто ушла оттуда.

Молодые люди разбили все что попадалось под руки

Ранее "Телеграф" сообщал, как столичный блоггер решил самостоятельно отремонтировать проезжую часть и засыпал ямы на дороге. Действия активиста не понравились жительнице одного из домов, расположенных рядом, так что она вооружилась лопатой и достала асфальт из ям. Женщина мотивировала свои действия тем, что уже долгое время использует эти ямы в виде "лежачих полицейских", которые во время бешеного трафика частично блокируют движение автомобилей.