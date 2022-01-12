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Под Киевом пьяный ревнивец забил до смерти свою беременную жену (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Под Киевом копы задержали убийцу Новость обновлена 12 января 2022, 16:03
Под Киевом копы задержали убийцу

Мужчина уже жалеет о содеянном, но наказания ему не избежать

В селе Барышевка Киевской области пьяный мужчина забил до смерти свою сожительницу. Женщина могла быть беременна.

Как сообщили в пресс-центре Национальной полиции Киевщины, трагическое событие произошло в одном из частных домов Барышевки около 21:40 вечера. Информацию о смерти женщины копы получили от фельдшера "скорой".

По прибытию к месту жительству семьи следователям удалось установить, что 30-летний мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения и поссорился со своей 34-летней женой.

Женщина, которую убил задержанный правоохранителями гражданин
Женщина, которую убил задержанный правоохранителями гражданин

Во время словесной перепалки разъяренный хозяин жилья нанес сожительнице множество травм: бил ее кулаками по голове и ногами по телу. Остановился обидчик только тогда, когда заметил бездыханное тело своей возлюбленной.

Следовательно, правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства, дальнейшую судьбу которого теперь будет устанавливать суд.

В селе Киевской области задержали убийцу

Ранее "Телеграф" сообщал, как в столице правоохранители задержали несовершеннолетнего, ударившего ножом бездомного. Мужчину госпитализировали с колото-резаной травмой шеи, а молодому человеку, который аргументировал свои действия личной неприязнью, теперь грозит наказание в виде лишения свободы.

Теги:
#Полиция #Избиение #Киевщина #Барышевка #ГУНП #Вбивство
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