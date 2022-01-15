Пьяная горе-мать ранила ножом 4-летнего малыша в Киеве (фото)

Ювенальные инспекторы изъяли ребенка.

В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения ранила ножом собственного четырехлетнего сына. Полиции удалось ее вовремя остановить. Ребенка передали медикам.

Своевременно прибыть на место полиции удалось поскольку они уже разыскивали женщину, сообщают в ведомстве. Уроженка Житомирщины уведомила правоохранителей, что приехала в Киев с ребенком и ищет супруга, который не платил алименты. Она рассказала, что ей негде оставить ребенка.

За мальчиком присмотрят медики

Прибывшие на вокзал "ювеналы" не обнаружили ее на площади возле него, но определили, кто был вместе с обратившейся. Когда они приехали домой к этому мужчине — застали ребенка в крови, а женщину — с ножом. Оружие у нее отобрали, для ребенка — срочно вызвали медиков. У малыша — рана на спине.

У женщины отобрали нож

Пьяную мать 1980 года рождения доставили в управление, ребенка изъяли и оставили под присмотром врачей. Его судьбу решит соцслужба.

Ранее "Телеграф" писал про харьковскую студентку-иностранку, которая родила ребенка и выбросила его в пакете у подъезда. По ее словам он был мертворожденным.