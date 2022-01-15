Пьяная горе-мать ранила ножом 4-летнего малыша в Киеве (фото)
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Ювенальные инспекторы изъяли ребенка.
В Киеве женщина в состоянии алкогольного опьянения ранила ножом собственного четырехлетнего сына. Полиции удалось ее вовремя остановить. Ребенка передали медикам.
Своевременно прибыть на место полиции удалось поскольку они уже разыскивали женщину, сообщают в ведомстве. Уроженка Житомирщины уведомила правоохранителей, что приехала в Киев с ребенком и ищет супруга, который не платил алименты. Она рассказала, что ей негде оставить ребенка.
Прибывшие на вокзал "ювеналы" не обнаружили ее на площади возле него, но определили, кто был вместе с обратившейся. Когда они приехали домой к этому мужчине — застали ребенка в крови, а женщину — с ножом. Оружие у нее отобрали, для ребенка — срочно вызвали медиков. У малыша — рана на спине.
Пьяную мать 1980 года рождения доставили в управление, ребенка изъяли и оставили под присмотром врачей. Его судьбу решит соцслужба.
Ранее "Телеграф" писал про харьковскую студентку-иностранку, которая родила ребенка и выбросила его в пакете у подъезда. По ее словам он был мертворожденным.
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