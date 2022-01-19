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Сторонники Порошенко пришли к Офису Зеленского после суда (эксклюзивные фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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На Банковой 19 января собралось несколько тысяч поклонников Порошенко Новость обновлена 19 января 2022, 16:42
На Банковой 19 января собралось несколько тысяч поклонников Порошенко

Митингующие под стенами офиса Зеленского скандируют "Зелю геть!"

По завершению заседания Печерского суда, где 19 января избрали меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, колонны его сторонников под песню "Вова купує білет до Ростова" рушили к офису президента на Банковой.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

К зданию офиса президента отправились несколько тысяч граждан с разнообразными плакатами, содержание которых критикует действующего президента Владимира Зеленского.

"Не грайте з порохом", "Україні не личить ЗЕ кохання", "ЗЕshow соромлять країну", "Порошенко - сила, Зе - могила", "Порошенко то Європа! Зе це Ж Орган Пройдох Аферистів", — говорят лозунги на их плакатах и баннерах.

Также известно, что полиция никоим образом не препятствовала движению колонны, а наоборот пропустила сторонников Порошенко к ОП. Вещи митингующих тоже никто не осматривал.

Сторонники экс-президента остановились у ворот перед офисом президента, чтобы не подвергать опасности детей, находящихся на новогодней локации на Банковой. Участники митинга скандируют "Зелю геть!", "Позор", "Вместе — сила".

По словам нашего корреспондента, на момент выхода новости столкновений и беспорядков под стенами офиса Зеленского не наблюдалось.

После суда по делу Порошенко на Банковую пришли несколько тысяч граждан
После суда по делу Порошенко на Банковую пришли несколько тысяч граждан
Все плакаты поклонников Порошенко были с критикой Зеленского
Все плакаты поклонников Порошенко были с критикой Зеленского
Полиция митингующим не препятствовала
Полиция митингующим не препятствовала
Участники акции выкрикивали под ОП "Зелю — геть"
Участники акции выкрикивали под ОП "Зелю — геть"

Напомним, что Петр Порошенко по подозрению в государственной измене не был арестован, а отправлен под личное обязательство. Сначала команда Порошенко назвала такое решение суда победным, однако позже всплыл неприятный нюанс, который помешает дальнейшей деятельности экс-президента.

К слову, на суде Порошенко рассказал, с какой целью он вернулся в Украину, а адвокаты сообщили об интересном предложении по инсайдерской информации.

Теги:
#Митинг #Суд #Подозрение #Банковая #Владимир Зеленский #Петро Порошенко #Офис Президента
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