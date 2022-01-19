Сторонники Порошенко пришли к Офису Зеленского после суда (эксклюзивные фото)

Митингующие под стенами офиса Зеленского скандируют "Зелю геть!"

По завершению заседания Печерского суда, где 19 января избрали меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, колонны его сторонников под песню "Вова купує білет до Ростова" рушили к офису президента на Банковой.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с места событий.

К зданию офиса президента отправились несколько тысяч граждан с разнообразными плакатами, содержание которых критикует действующего президента Владимира Зеленского.

"Не грайте з порохом", "Україні не личить ЗЕ кохання", "ЗЕshow соромлять країну", "Порошенко - сила, Зе - могила", "Порошенко то Європа! Зе це Ж Орган Пройдох Аферистів", — говорят лозунги на их плакатах и баннерах.

Также известно, что полиция никоим образом не препятствовала движению колонны, а наоборот пропустила сторонников Порошенко к ОП. Вещи митингующих тоже никто не осматривал.

Сторонники экс-президента остановились у ворот перед офисом президента, чтобы не подвергать опасности детей, находящихся на новогодней локации на Банковой. Участники митинга скандируют "Зелю геть!", "Позор", "Вместе — сила".

По словам нашего корреспондента, на момент выхода новости столкновений и беспорядков под стенами офиса Зеленского не наблюдалось.

После суда по делу Порошенко на Банковую пришли несколько тысяч граждан

Все плакаты поклонников Порошенко были с критикой Зеленского

Полиция митингующим не препятствовала

Участники акции выкрикивали под ОП "Зелю — геть"

Напомним, что Петр Порошенко по подозрению в государственной измене не был арестован, а отправлен под личное обязательство. Сначала команда Порошенко назвала такое решение суда победным, однако позже всплыл неприятный нюанс, который помешает дальнейшей деятельности экс-президента.

К слову, на суде Порошенко рассказал, с какой целью он вернулся в Украину, а адвокаты сообщили об интересном предложении по инсайдерской информации.