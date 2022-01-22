Киевляне отмечают День Соборности "живой цепью" на мосту Патона: эксклюзивные фото с дрона

Несколько десятков человек устроили акцию в честь объединения Украинской Народной Республики с Западно-Украинской Народной Республикой в одно государство

С самого утра в субботу, 22 января, на столичном мосту Патона собралось много людей, устроивших акцию ко Дню Соборности Украины.

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" с места события, несколько десятков украинцев с государственными флагами и другой тематической желто-голубой символикой образовали "живой коридор соборности" в честь годовщины Акта Злуки.

Организаторы мероприятия также подготовились и вручали защитным маскам в традиционных цветах украинского флага.

Участники акции были в масках в цвет государственного флага

На одной стороне моста участники держали в руках флаг синего цвета, по другую сторону — желтого. Эти колонны медленно двигались на встречу друг другу и наконец встретились.

Длина стяга – 30 метров

Следует отметить, что длина полотен, которые участники акции символически "слили" в один, демонстрируя таким образом объединение, достигает 30 метров.

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В свою очередь, отметим, что образование символической "живой" цепи является ежегодной традицией и проводится в память об объединении УНР и ЗУНР в одно государство.

Фото: Ян Доброносов, Телеграф.

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