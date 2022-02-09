Укр

Раздетый труп молодого мужчины нашли на детской площадке в Киеве: подробности (фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Тело мужчины лежало рядом с качелями Новость обновлена 09 февраля 2022, 09:29
Тело мужчины лежало рядом с качелями

На мужчине не было ни обуви, ни куртки, а рядом были разбросаны личные вещи

В Дарницком районе Киева на улице Крушельницкой произошла трагедия. В ночь на 9 февраля местные жители обнаружили во дворе жилого дома бездыханное тело мужчины, которое лежало прямо на детской площадке.

На место оперативно вызвали полицию. Судя по фото, которое разместили на Телеграмм-канале "Вартові Еспресо", мужчина был молодым (фото неприкрытого трупа не публикуем из этических соображений).

Трагедия в Дарницком районе Киева
Трагедия в Дарницком районе Киева

Его тело без верхней одежды и обуви около 2:00 ночи лежало прямо возле детских качелей. Рядом были разбросаны его личные вещи.

Тело нашли очевидцы
Тело нашли очевидцы

Есть ли на умершем признаки насильственной смерти, предстоит выяснить судмедэкспертам.

Пока подробности смерти на детской площадке копы не сообщают, так как продолжаются следственные действия.

Смерть на детской площадке
Смерть на детской площадке

Напомним, в Новгородской области РФ обнаружили бездыханное тело полуторагодовалой Ангелины Солдатовой, которая пропала без вести 25 января. Изначально копы подозревали, что малышку могла сжечь в печи собственная мать. Однако найденные останки костей оказались не человеческими, а труп ребенка вскоре нашли в 50-ти метрах от дома.

Теги:
#Киев #Полиция #Убийство #Труп
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