"Путин-ху*ло": в Киеве патриотично подсветили здание паркинга (фото)
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На одной из стен помещения теперь виднеются картинки, которые адресованы лидеру РФ
В одном из жилых массивов столицы на здании паркинга появилась оригинальная подсветка, четко демонстрирующая отношение киевлян к российскому президенту Владимиру Путину.
Согласно фотографиям, которые "Телеграф" получил из собственных источников, обновленная подсветка была обустроена на парковке жилого комплекса "Паровые озера", который находится в Дарницком районе города.
В темное время суток здание загорается надписями, адресованными президенту страны-агрессора Владимиру Путину. В частности, на картинках появляются тексты "Путин-ху*ло" и "ПТН ПНХ".
Кроме того, на стене можно заметить и цитату российского президента, которой он охарактеризовал несогласие украинского государства выполнять минские соглашения. Однако выполнена она в достаточно саркастическом стиле:
Также сооружение жилого комплекса светится портретом украинского писателя Тараса Шевченко и тестом "любитесь чернобровые, но не с москалями".
Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети высмеяли очередную встречу российского лидера Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, где политики обнимались.
Также напомним, что в России ужесточили условия встречи с лидером страны и ввели обязательную сдачу анализов кала для того, чтобы "защитить президента Путина от вероятного заражения коронавирусом".
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