"Путин-ху*ло": в Киеве патриотично подсветили здание паркинга (фото)

На одной из стен помещения теперь виднеются картинки, которые адресованы лидеру РФ

В одном из жилых массивов столицы на здании паркинга появилась оригинальная подсветка, четко демонстрирующая отношение киевлян к российскому президенту Владимиру Путину.

Согласно фотографиям, которые "Телеграф" получил из собственных источников, обновленная подсветка была обустроена на парковке жилого комплекса "Паровые озера", который находится в Дарницком районе города.

В темное время суток здание загорается надписями, адресованными президенту страны-агрессора Владимиру Путину. В частности, на картинках появляются тексты "Путин-ху*ло" и "ПТН ПНХ".

Новая оригинальная подсветка на паркинге в столице

Кроме того, на стене можно заметить и цитату российского президента, которой он охарактеризовал несогласие украинского государства выполнять минские соглашения. Однако выполнена она в достаточно саркастическом стиле:

Подсетка на паркинге в Киеве

Также сооружение жилого комплекса светится портретом украинского писателя Тараса Шевченко и тестом "любитесь чернобровые, но не с москалями".

Оригинальные надписи на ЖК "Парковые озера"

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сети высмеяли очередную встречу российского лидера Путина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, где политики обнимались.

Также напомним, что в России ужесточили условия встречи с лидером страны и ввели обязательную сдачу анализов кала для того, чтобы "защитить президента Путина от вероятного заражения коронавирусом".