В Киеве спасли трехлетнего ребенка, который проглотил часы: подробности

Ребенок проглотил часы во время просмотра мультиков.

В Киеве врачам без единого разреза удалось достать из желудка трехлетнего ребенка часы, которые мальчик случайно проглотил.

Как рассказали в детской специализированной больнице "Охматдет", спасение ребенка заняло у врачей около трех минут.

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Отмечается, что трехлетний мальчик во время просмотра мультиков дома игрался с часами и в какой-то момент случайно их проглотил. Родители экстренно доставили ребенка в медучреждение, где врачи срочным образом приступили к операции.

Достать посторонний предмет из желудка ребенка врачам удалось без единого разреза.

"Часы достали эндоскопически, без разрезов, благодаря командной работе анестезиологической и эндоскопической бригад. Мальчик находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией", — сообщили медики.

Интересен тот факт, что после извлечения часов из желудка они шли и показывали правильное время.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, однако мальчик все еще находится в больнице под присмотром медиков.

Вот как выглядели часы в желудке трехлетнего мальчика

У врачей на операцию с извлечением часов ушло 3 минуты

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