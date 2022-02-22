В Киеве спасли трехлетнего ребенка, который проглотил часы: подробности
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Ребенок проглотил часы во время просмотра мультиков.
В Киеве врачам без единого разреза удалось достать из желудка трехлетнего ребенка часы, которые мальчик случайно проглотил.
Как рассказали в детской специализированной больнице "Охматдет", спасение ребенка заняло у врачей около трех минут.
Отмечается, что трехлетний мальчик во время просмотра мультиков дома игрался с часами и в какой-то момент случайно их проглотил. Родители экстренно доставили ребенка в медучреждение, где врачи срочным образом приступили к операции.
Достать посторонний предмет из желудка ребенка врачам удалось без единого разреза.
"Часы достали эндоскопически, без разрезов, благодаря командной работе анестезиологической и эндоскопической бригад. Мальчик находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией", — сообщили медики.
Интересен тот факт, что после извлечения часов из желудка они шли и показывали правильное время.
На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, однако мальчик все еще находится в больнице под присмотром медиков.
Ранее "Телеграф" сообщал о спасении двух мальчиков в Хмельницкой области, которые провалились под лед во время прогулки по замерзшему водоему.
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