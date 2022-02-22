Укр

В Киеве спасли трехлетнего ребенка, который проглотил часы: подробности

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
37
Операцию провели без единого разреза Новость обновлена 22 февраля 2022, 13:39
Операцию провели без единого разреза

Ребенок проглотил часы во время просмотра мультиков.

В Киеве врачам без единого разреза удалось достать из желудка трехлетнего ребенка часы, которые мальчик случайно проглотил.

Как рассказали в детской специализированной больнице "Охматдет", спасение ребенка заняло у врачей около трех минут.

Отмечается, что трехлетний мальчик во время просмотра мультиков дома игрался с часами и в какой-то момент случайно их проглотил. Родители экстренно доставили ребенка в медучреждение, где врачи срочным образом приступили к операции.

Достать посторонний предмет из желудка ребенка врачам удалось без единого разреза.

"Часы достали эндоскопически, без разрезов, благодаря командной работе анестезиологической и эндоскопической бригад. Мальчик находился под общим наркозом с эндотрахеальной интубацией", — сообщили медики.

Интересен тот факт, что после извлечения часов из желудка они шли и показывали правильное время.

На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, однако мальчик все еще находится в больнице под присмотром медиков.

Вот как выглядели часы в желудке трехлетнего мальчика
Вот как выглядели часы в желудке трехлетнего мальчика
У врачей на операцию с извлечением часов ушло 3 минуты
У врачей на операцию с извлечением часов ушло 3 минуты

Ранее "Телеграф" сообщал о спасении двух мальчиков в Хмельницкой области, которые провалились под лед во время прогулки по замерзшему водоему.

Теги:
#Киев #Ребенок #Операция #Охматдет #Спасение
Северный поток-2 уже готов
Новости Европы
Германия наносит удар по России: Шольц сделал заявление
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Северный поток-2 уже готов
Германия наносит удар по России: Шольц сделал заявление
Дата публикации
Категория
Путин сделал агрессивный шаг, а Зеленский заговорил о военном положении.
Путин признал "ДНР"-"ЛНР" и ввел войска на Донбасс: последние новости и реакция Запада на угрозу большой войны в Украине
Дата публикации
Категория
Зеленский заговорил о введении военного положения
Зеленский заговорил о введении военного положения
Дата публикации
Категория
"Минск" умер, теперь нужен сильный удар, - дипломат о том, как Западу реагировать на ход Путина по Донбассу
"Минск" умер, теперь нужен сильный удар, - дипломат о том, как Западу реагировать на ход Путина по Донбассу
Дата публикации
Категория
22 февраля не стало Ивана Дзюбы
Умер известный украинский литературовед и диссидент Иван Дзюба