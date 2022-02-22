Коррупционный скандал или передел рынка МАФов в Киеве?

Коррупционный скандал, вспыхнувший в Киеве неделю назад вокруг темы МАФов, запустил процесс передела рынка объектов розничной торговли в столице. Городские власти в прошлом году уже предпринимали попытку переписать правила, тогда это инициировал депутат Киевсовета от УДАРА Дмитрий Белоцерковец, но отказались под давлением протестов предпринимателей и сопротивления депутатов от "Слуги народа".

На днях в Киевсовете был подготовлен проект решения, который может быть вынесен на голосование в самое ближайшее время и который предполагает замену главы и части депутатов Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. В народе эта комиссия известна в первую очередь как "комиссия по МАФам", поскольку именно в ведении этой комиссии находится болезненный вопрос регулирования объектов уличной торговли в Киеве.

Проект решения предполагает, что новым главой Постоянной комиссии станет замглавы фракции "Еднисть" депутат Киевсовета Ваган Товмасян. Кроме того, в состав комиссии вводится новый член – депутат от той же "Едности" Ольга Веремеенко. Нынешний глава комиссии – депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын, по задумке авторов проекта решения, становится рядовым членом комиссии.

Вполне очевидно, что в случае принятия такого решения, контроль над "комиссией МАФов" перейдет к УДАРу, который после смерти лидера "Едности" экс-мэра Киева Александра Омельченко взял под практически полный контроль фракцию его политсилы в Киевсовете. И теперь депутаты "Едности" голосуют четко в фарватере УДАРа. Не менее очевидно и то, что попытка перехватить контроль над этой постоянной комиссией – попытка воспользоваться недавно вспыхнувшим коррупционным скандалом, одним из фигурантов которого стал нынешний глава комиссии Трубицын.

Трубицына, напомним, НАБУ подозревает в получении неправомерной выгоды якобы за содействие в размещении МАФов в столице. Сам же депутат от "Слуги народа" свою вину категорически отрицает, считая обвинения в свой адрес политически мотивированными как раз за его позицию по вопросу МАФов и правил их функционирования в Киеве.

Еще одна достаточно очевидная вещь – одним из главных выгодополучателей от смены контроля над комиссией по МАФам станет бывший советник Виталия Кличко и депутат Киевсовета от УДАРа Дмитрий Белоцерковец, который уже давно активно продвигает предложение полностью поменять правила размещения МАФов в Киеве, а его главным оппонентом в этом вопросе выступал как раз Трубицын. И контроль над постоянной комиссией — лишь первый шаг для Белоцерковца в реализации давно им вынашиваемого плана.

Собственно, Белоцерковец и не скрывает свои намерения. Буквально на следующий день после задержания подозреваемых по коррупционному делу МАФов, 10 февраля, Белоцерковец опубликовал большой пост на Фейсбук, в котором попытался представить коррупционный скандал следствием того, что задуманная им "реформа МАФов", предполагающая введение новых правил размещения объектов уличной торговли, не была реализована. Дескать, его "реформа" должна была убрать все коррупционные риски, но она саботировалась Трубицыным и другими депутатами от "слуг", и, как результат, сегодня вокруг темы МАФов новый коррупционный скандал. В качестве выхода из ситуации Белоцерковец предлагает "максимально быстро" реализовать предложенную им "реформу", что, по его словам, навсегда избавит эту сферу от коррупции.

Как видим, первый шаг на пути реализации реформы Белоцерковец делает, и уже в ближайший четверг на сессии Киевсовета постоянная комиссия по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства может попасть под контроль "Едности" и "УДАРа", что серьезно упростит Белоцерковцу продвижение своих предложений, которые, как бы он не пытался их выдать за "наведение порядка" и "ликвидацию коррупционных рисков", по факту являются лишь попыткой передела рынка МАФов в столице. Рынка, который генерирует более 50 млн долларов в год, а потому является лакомым куском для очень многих. Тем более, накануне выборов и в районные советы, которые продвигает сейчас мэр Киева Виталий Кличко. Их же надо будет как-то финансировать.

На самом деле, попытка летом провести через Киевсовет новые правила для МАФов провалилась не из-за "саботажа" депутатами от "Слуги народа", как это пытается показать Белоцерковец, а из-за массовых акций протеста киевских предпринимателей, прокатившихся в июле прошлого года, когда у Белоцерковца все было уже практически готово, а его проект новых правил был подготовлен для голосования в Киевсовете. Предприниматели быстро сообразили, что предложенные им новые правила размещения МАФов, в случае их принятия, оставят их без работы, а их семьи без средств к существованию. И именно под их давлением большинство в Киевсовете во главе с мэром отказалось от реализации этой идеи.

Проект новых правил размещения МАФов предполагал полный запрет на размещение торговых точек возле детских учреждений, остановок общественного транспорта, станций метро, объектов культурного наследия и других объектов. Кроме того, предполагалось ввести "единый архитектурный облик" для МАФов, внесение изменений в порядок выдачи паспортов привязки МАФов и принудительный демонтаж киосков, которые не отвечают новым требованием.

Для предпринимателей это означало, что подавляющее большинство их торговых точек соответствовать новым правилам не будет, а значит им придется получать разрешения заново. Вот только в новых условиях, мелкому и среднему бизнесу будет практически невозможно конкурировать с крупными сетями, у которых достаточно средств, чтобы выкупить места для торговли целыми улицами. Поэтому предприниматели и вышли под стены Киевсовета, требуя отстрочить внесение изменений, чтобы выработать такие правила, которые устроят и мелкий и средний бизнес, и городские власти. Трубицын, которого Белоцерковец обвиняет в том, что тот "переобулся в воздухе", отказавшись поддерживать введение новых правил для МАФов, на самом деле вместе с другими представителями "Слуги народа" просто поддержали инициативу бизнеса, и даже провел с ними первый круглый стол с целью начать вырабатывать совместный проект новых правил.

Вполне ожидаемо, что такие действия Трубицына обеспечили ему поддержку киевских предпринимателей, которым нужна политическая опора и защита от действий киевской власти, несоответствующих их интересам.

И вот, сегодня мы видим, как коррупционное дело НАБУ используется Белоцерковцем как повод вначале установить контроль над постоянной комиссией Киевсовета, а после, чтобы попытаться снова провести "передел рынка МАФов" через Киевсовет. Все это под предлогом "борьбы с коррупцией", хотя по факту резкое и радикальное изменение правил размещения МАФов приведет лишь к резкому всплеску коррупции на этой теме, которым будет обязательно сопровождаться передел рынка.

Стоит отметить, что огромный интерес медиа к "делу Трубицына" и подозрительно большое количество явно недостоверной информации, которым сопровождалось его задержание, вполне может быть вызван заинтересованностью тех, кто жаждет передела рынка МАФов, а потому очень нуждается в том, чтобы в общественном мнении устоялась уверенность, что тотальной коррумпированности МАФов, и, соответственно, не вызывала сомнений необходимость быстро и радикально поменять правила размещения МАФов, не задумываясь о тех коррупционных рисках, которые несут новые правила.

Белоцерковец, Товмасян и их партнеры явно решили, что коррупционный скандал – это отличный шанс для них, чтобы под прикрытием борьбы с коррупцией устроить передел всего киевского рынка МАФов в интересах крупных игроков, и пытаются этим шансом воспользоваться.