Красная ветвь метро в Киеве работает частично: как двигаются поезда

Метро работает в режиме перевозок, проезд бесплатный.

В Киеве по организационным причинам частично ограничили движение по красной линии метрополитена. Поезда курсируют от "Лесной" к "Шулявской" и дальше не едут.

Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.

"По организационным причинам красная линия метро курсирует от станции "Лесная" на станцию "Шулявская", – сообщили в КГГА.

При этом отмечается, что проезд во всем коммунальном транспорте столицы бесплатный. Автоматизированная система оплаты проезда также отключена, поэтому валидировать транспортную карту не нужно.

Красная ветвь метро в Киеве работает частично

Напомним, что на одной из улиц Киева после начала полномасштабного вторжения России в Украину был сбит нераспознанный летательный объект, который уже окрестили "поздравлением от Владимира Путина".

Также мы писали, что в столице Украины объявили воздушную тревогу, а местные власти опубликовали карту укрытий гражданской защиты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия ударила по пригороду Киева крылатыми ракетами и уничтожила военный объект в городе Бровары.