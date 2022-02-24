Красная ветвь метро в Киеве работает частично: как двигаются поезда
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Метро работает в режиме перевозок, проезд бесплатный.
В Киеве по организационным причинам частично ограничили движение по красной линии метрополитена. Поезда курсируют от "Лесной" к "Шулявской" и дальше не едут.
Об этом идет речь в сообщении Киевской городской государственной администрации.
"По организационным причинам красная линия метро курсирует от станции "Лесная" на станцию "Шулявская", – сообщили в КГГА.
При этом отмечается, что проезд во всем коммунальном транспорте столицы бесплатный. Автоматизированная система оплаты проезда также отключена, поэтому валидировать транспортную карту не нужно.
Напомним, что на одной из улиц Киева после начала полномасштабного вторжения России в Украину был сбит нераспознанный летательный объект, который уже окрестили "поздравлением от Владимира Путина".
Также мы писали, что в столице Украины объявили воздушную тревогу, а местные власти опубликовали карту укрытий гражданской защиты.
Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия ударила по пригороду Киева крылатыми ракетами и уничтожила военный объект в городе Бровары.
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