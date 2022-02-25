Взрывы на ТЭЦ в Киеве: стало известно, что произошло

В Киеве обостряется обстановка, ведется огонь у важных объектов инфраструктуры

Пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут у ТЭЦ-6 в Киеве, где недавно на многоэтажный дом рухнул самолет. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале городской голова Виталий Кличко в пятницу, 25 февраля, около 20.45.

По его словам, аварийно спасательные службы уже следуют на место происшествия. Мэр добавил, что детали произошедшего выясняются.

Расположение ТЭЦ-6 в Киеве. Карта

Позже стало известно, что ТЭЦ не уничтожена, а оттуда вели огонь украинские военнослужащие из "пионов" — крупнокалиберной артиллерии. Об этом, по данным "Украинской правды", заявили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Спасатели уверяют, что ТЭЦ функционирует в штатном режиме.

Напомним, Киев оказался одной из главных целей противника. Россия всеми силами пытается нанести сокрушительные удары по украинской столице. В пятницу, 25 февраля, в город вошли наши вооруженные силы для отражения атак оккупанта. Киевлян призывают не публиковать данные о перемещении украинских военных и техники.

Ранее "Телеграф" сообщал, что битва за Киев может стать решающей в полномасштабной войне России против Украины. Такой прогноз озвучил военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

Тем временем, в сети распространяют фейки о том, что якобы президент Украины Владимир Зеленский покинул пределы страны. Однако он вместе с топ-чиновниками страны опровергли слухи о возможной эвакуации на фоне обострения в Киеве. В подтверждение гарант опубликовал видео, ставшие уже традиционными в это непростое время для Украины.