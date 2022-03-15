Оккупанты обстреляли жилой дом в Киеве: начался пожар (видео)
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В Киеве после обстрела загорелась многоэтажка.
Рано утром 15 марта российские войска снова обстреляли жилые кварталы Киева.
Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.
В результате обстрела загорелся многоэтажный дом. В целях безопасности не раскрываем его точное местонахождение. На месте работают спасатели ГСЧС.
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Отметим, воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45. Сигнала об отбое по состоянию на 6:00 еще не было. В соцсетях местные жители писали, что взрывы были мощными.
Напомним, 14 марта, российские оккупанты обстреляли в Киеве девятиэтажный жилой дом и авиационный завод "Антонов". В результате обстрела и пожара погибли двое человек, еще несколько были госпитализированы.
Кроме того, в небе над столицей средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.