Оккупанты обстреляли жилой дом в Киеве: начался пожар (видео)

В Киеве после обстрела загорелась многоэтажка.

Рано утром 15 марта российские войска снова обстреляли жилые кварталы Киева.

Об этом сообщают киевские Telegram-каналы.

В результате обстрела загорелся многоэтажный дом. В целях безопасности не раскрываем его точное местонахождение. На месте работают спасатели ГСЧС.

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Отметим, воздушную тревогу в Киеве объявили в 3:45. Сигнала об отбое по состоянию на 6:00 еще не было. В соцсетях местные жители писали, что взрывы были мощными.

В Киеве загорелся многоэтажный дом

Напомним, 14 марта, российские оккупанты обстреляли в Киеве девятиэтажный жилой дом и авиационный завод "Антонов". В результате обстрела и пожара погибли двое человек, еще несколько были госпитализированы.

Кроме того, в небе над столицей средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.