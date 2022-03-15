Руководитель обороны Киева на пальцах объяснил, почему войска путина не смогут "взять" столицу

Столица готова держать удар и давать отпор

Киев наравне с другими украинскими городами-героями успешно обороняется от российского нашествия уже 20-й день подряд. Впрочем, оккупанты могут даже не рассчитывать на "покорение" столицы, ведь для этого им понадобится колоссальная сила и количество солдат.

О вероятности захвата столицы говорилось в интервью главы Киевской городской военной администрации, генерал-майора Николая Жирновадля "НВ", передает "Телеграф".

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По словам военного, противнику для завладения столицей следует минимум в 5, а то и в 7 раз превышать количество представителей обороны. Сам штурм, говорит Жирнов, мог бы стать показателем наступления двумя кольцами — внешним (наступление) и внутренним (защита от деблокирующих войск). Однако пока это невозможно.

"В настоящее время город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев, — отмечает Николай Жирнов. — К примеру, в период Второй мировой войны, для штурма Берлину понадобилось 2 млн человек и 42 тыс. артиллерийских стволов, поэтому в настоящее время создать такую группировку, которая штурмовала бы Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия".

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При этом военные говорят о том, что ориентировка сейчас происходит на самый сложный сценарий, по которому может произойти масштабное наступление Киева. То есть, просчитываются любые вероятности, которые могут усложнить защиту столицы.

Жирнов подчеркнул: вести бои посреди большого города очень сложно. Речь и о слабости маневрирования, сложности ведения огня, обеспечении боеприпасами, а также доставке горючего и еду. Однако для обороны, знающей город, это только плюс.

"В городе всегда есть скрытые подступы к противнику, возможность ведения ближних боев из любого дома, подвала", - добавил военный, подчеркнув, что враг это знает.

По его мнению, желание россии заключается в окружении Киева, а затем в выставлении ряда требований, которые украинская власть должна будет выполнить для снятия осады. Впрочем, киевляне готовы к защите своей земли и никому ее не отдадут.

Напомним, что некоторые из защитников столицы убеждены, что гражданскому населению лучше по максимуму покинуть территорию столицы. Это необходимо, чтобы при необходимости военнослужащим было легче вести огонь по противнику, не переживая о возможном поражении мирного человека.