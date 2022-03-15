Киев закрывают на комендантский час до четверга

Город "закроют" на почти 48 часов

В Киеве вводят длинный комендантский час с восьми вечера 15 марта до семи утра 17 марта. Ранее в столице российские войска обстреляли жилые дома.

Как сообщил мэр города Виталий Кличко это связанно с решением военного командования. По городу будет запрещено движение, исключение, только чтобы добежать до укрытия. Он обратился к киевлянам с просьбой подготовиться.

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Чтобы находится на улице с 20:00 15 марта до 07:00 17 марта понадобятся спецпропуска.

"Сегодня — сложный и опасный момент", — отметил Кличко в обращении.

Обстрелы по Киеву происходят ежедневно — накануне обстреляли торговый центр Lavina Mall, а утром — многоэтажки, частный дом и повредили станцию метрополитена. Пострадал ее фасад. Украинскому ПВО удается сбивать часть снарядов на подлете, но даже взорвавшись в небе они могут стать причиной трагедии на земле.

Как ранее писал "Телеграф", россияне атакуют мирные города Украины, обстреливая их ракетами — пострадал также аэропорт в Днепре, Харьков и Мариуполь продолжают поливать огнем. В последнем количество погибших среди мирного населения превысило 2,3 тысячи человек.