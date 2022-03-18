Укр

Кличко показал, чем оккупанты начиняют бомбы для мирных киевлян (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Виталий Кличко Новость обновлена 18 марта 2022, 15:04
Виталий Кличко

Оружие оккупантов, которым они обстреливают мирных жителей, имеет большую разрушительную силу

Мэр Киева Виталий Кличко показал, чем российские оккупанты начиняют бомбы, которыми обстреливают мирных киевлян и разрушают дома в украинской столице.

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Видео мэр Киева опубликовал у себя в Телеграм.

"Вот такими вот гранулами сантиметр на сантиметр, которые разлетаются на 500 метров, напичканы российские бомбы. Это оружие создано для того, чтобы массово убивать людей и это оружие прилетает в жилые кварталы Киева", — сказал Кличко.

По словам мэра, с начала войны россии в Украине в Киеве погибло уже 222 человека, шестеро из которых — дети.

Напомним, что российские оккупанты каждый день наносят удары по Киеву. 17 марта силам ПВО удалось сбить ракету в воздухе, но ее остатки при падении на землю вызвали разрушения и пожар в жилом многоэтажном доме.

15 марта в жилой дом в Шевченковском районе Киева попал снаряд российских военных, в результате чего в доме произошел обвал.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе.

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#Киев #Кличко #Война
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