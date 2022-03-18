Кличко показал, чем оккупанты начиняют бомбы для мирных киевлян (видео)

Оружие оккупантов, которым они обстреливают мирных жителей, имеет большую разрушительную силу

Мэр Киева Виталий Кличко показал, чем российские оккупанты начиняют бомбы, которыми обстреливают мирных киевлян и разрушают дома в украинской столице.

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Видео мэр Киева опубликовал у себя в Телеграм.

"Вот такими вот гранулами сантиметр на сантиметр, которые разлетаются на 500 метров, напичканы российские бомбы. Это оружие создано для того, чтобы массово убивать людей и это оружие прилетает в жилые кварталы Киева", — сказал Кличко.

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По словам мэра, с начала войны россии в Украине в Киеве погибло уже 222 человека, шестеро из которых — дети.

Напомним, что российские оккупанты каждый день наносят удары по Киеву. 17 марта силам ПВО удалось сбить ракету в воздухе, но ее остатки при падении на землю вызвали разрушения и пожар в жилом многоэтажном доме.

15 марта в жилой дом в Шевченковском районе Киева попал снаряд российских военных, в результате чего в доме произошел обвал.

Кроме того, в результате обстрелов оккупантами жилых домов загорелась 16-этажка в Святошинском районе.