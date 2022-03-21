"Мама была в доме": семьи погибших в Ирпене не могут даже попрощаться с родственниками из-за боев

В один момент девушка потеряла и родного человека, и семейный очаг

Город Ирпень в восьми километрах от Киева в украино-российской войне стал ареной боевых действий. Враг не единожды пытался прорваться через него — в городе разрушены многие дома, погибли мирные жители.

Одной из них стала мама киевлянки Екатерины Ильченко. Девушка поделилась личной историей в соцсети "Фейсбук". Она показала, что осталось от их дома в Ирпене, который ее отец построил практически своими руками.

Семья Екатерины жила в Ирпене с ее детства, отец всегда мечтал о доме и из-за этого отказался от квартиры и взял земельный участок. Ее мать родилась и выросла в россии, там даже остались родственники, но они оказались на стороне кровавого диктатора владимира путина: "Когда началась война ее родной брат не позвонил. Мне сказали, что он переживает и пошёл в церковь поставить свечку за мир".

Дом, в котором жила семья, стал могилой для матери девушки. "Ночью 8 марта в наш дом попал снаряд. Мама была в доме. В доме, в котором всегда было много гостей. Когда я была школьницей, студенткой. Мои друзья много лет вспоминали столы, которые Мама готовила, чтобы их угощать. В этот дом приезжали родственники из россии. Им нравилось. Чистый хвойный запах Ирпеня, Киев, наша гостеприимность", — пишет Екатерина.

Личная история Екатерины Ильченко (1) Личная история Екатерины Ильченко (2)

От комнаты девушки уцелело только окно — вверху слева. Екатерина вспоминает, что там были книги, собранные еще бабушкой, фотографии. Под комнатой была гостиная, где семья накрывала на стол.

"Ничего не осталось из моей личной истории. Ни одного предмета, ни одной фотографии. И самое главное — мамы. Осталась только ненависть". Достать тело мамы из-под завалов и похоронить невозможно — в городе продолжаются боевые действия и эта часть — в эпицентре.

Как ранее писал "Телеграф", российские войска продолжают обстреливать Киев и окрестности столицы. Ночью 21 марта оккупанты убили четверых человек, обстреляв город.