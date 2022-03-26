В американской разведке рассказали, готовятся ли россияне к штурму Киева
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Бои с российскими войсками за поселок Макаров под Киевом продолжаются
За 31 день войны россии с Украиной нашей стороне не раз становилось известно о планах рф по захвату Киева. Американская разведка сообщила, действительно ли россияне собираются штурмовать Киев.
Об этом пишет ВВС.
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Так, высокопоставленный американский чиновник рассказал, что российские войска в окрестностях Киева не готовятся к штурму украинской столицы.
Издание также приводит еще несколько фактов из его выступления:
- С начала войны Россия осуществила 1250 ракетных запусков;
- Российские военные самолеты стали летать чаще, совершая до 300 вылетов в день;
- Американские власти подтверждают заявления Украины о том, что перевозивший российские танки корабль уничтожен в порту Бердянска;
- Бои за поселок Макаров под Киевом продолжаются;
- Российские войска не продвинулись в наступлении на Харьков;
- Российские войска остановились в 15 километрах от Николаева, они пытаются отрезать Николаев от поддержки со стороны Украины;
- Российские военные смогли прорвать оборону Изюма и продвинуться на юг Донбасса.
Как сообщал "Телеграф", ранее российские оккупанты обстреляли известный ТРЦ в Киеве. Спасатели показали фотографии последствий обстрела. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.
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