В Киеве ввели, а потом отменили комендантский час на воскресенье

Магазины, аптеки и заправки в воскресенье, 27 марта, работать не будут

В Киеве объявили об ужесточении комендантского часа. Сообщалось, что он начнется 26 марта в 20:00 и продлится до 7:00 28 марта. Таким образом, все воскресенье киевлянам предстояло провести дома или в укрытиях. Однако позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что комендантский час в Киеве в воскресенье вводиться не будет.

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Об этом он сообщил в своем Телеграм.

"Новая информация военного командования. Комендантский час в Киеве и области, завтра днем вводиться не будет. И время комендантского часа останется в обычном режиме – с 20:00 до 7:00. Днем в воскресенье по столице и в области передвигаться будет можно", — написал мэр.

Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти к укрытию по сигналу тревоги.

Напомним, что российские войска продолжают систематически обстреливать украинскую столицу. Так, в среду, 23 марта, по некоторой информации Киев обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град".

Как сообщал "Телеграф", ранее спасатели показали фотографии обстрела ТРЦ в Киеве. На снимках видно, что здание получило сильные повреждения. Также было опубликовано видео разрушительных последствий обстрела ТРЦ Retroville российскими оккупантами.