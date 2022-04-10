Выбивали двери кувалдой и воровали велики: как россияне мародерили квартиры в Ирпене (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
С "освобождением" квартир от ценных вещей россияне справляются на "ура" Новость обновлена 10 апреля 2022, 10:10
С "освобождением" квартир от ценных вещей россияне справляются на "ура"

Оккупанты способны только на разрушение и военные преступления

В сети появилось видео с камер наблюдения в одном из домов уже освобожденного Ирпеня Киевской области, где прежде несколько недель орудовали российские военные, занимаясь грабежом и мародерством. Судя по дате на пленке, атаку на квартиры украинцев оккупанты совершили 24 марта.

Видеозаписи опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний | Kyiv Operative" в воскресенье, 10 апреля.

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Вместо винтовок и другого оружия вражеские солдаты схватились за кувалды, которыми выбивали понравившиеся двери и выносили из жилища наиболее ценные, по их мнению, вещи. При этом видно, что многие из военнослужащих впервые занимаются подобным, потому как "более опытные товарищи" учили других, куда именно стоит бить, чтобы дверь поскорее поддалась напору.

Интересным является и то, что оккупантов заинтересовали даже спортивные велосипеды, которые были привязаны в коридорах домов. Правда, вопрос, куда именно военные могли бы спрятать подобный транспорт, остается открытым.

В сети уже шутят о том, что подобную технику они могли использовать для бегства, чтобы было быстрее, чем танком или БМП. Также украинцы поражаются тому, насколько бедными являются россияне, раз опускаются до воровства.

Напомним, "Телеграф" публиковал эксклюзивный фоторепортаж из полуразрушенного Ирпеня после его освобождения. Наш корреспондент воочию видел, во что "русский мир" превратил один из красивейших городков Киевщины за считанные недели, и зафиксировал это для истории.

Теги:
#Украина #Киевская область #Россия #Война #Кража #Мародерство #Ирпень
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