Киев накрыло плотным туманом: впечатляющие фото и видео

В украинской столице осень вступила в полноценные права

Не успели спасатели разобраться с дымовой завесой над Киевом, накрывшей город из-за пожара на торфяных болотах в области, как воздух вновь окрасился в сизый цвет. На этот раз, правда, из-за природных причин — похолодание и повышенная влажность привели к образованию густого тумана. Видимость в некоторых районах Киева упала до весьма низких показателей: всего 200-500 метров.

Как сообщают в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, подобная погода может продержаться до вечера 13 сентября. Именно поэтому местных жителей, а особенно водителей просят быть максимально осторожными.

Помимо этого автолюбителям предлагает даже днем передвигаться с включенными фарами и держаться на безопасной дистанции от других автомобилей. неплохим вариантом также для участников дорожного движения будет избегание резких маневров и должное соблюдение ПДД.

К слову, вид на затуманенный Киев воистину завораживает. Кажется, будто бы облака настолько низкие и густые, что почти цепляют своими краями даже самые низкие крыши.

При этом во некоторых районах столицы видимость намного лучше, а туман не настолько сизый.

Такой вид открывается в Подольском районе Киева

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Киеве улучшилась ситуация со смогом и запахом от торфяных пожаров.

Помимо этого мы радовали своих читателей рассказом о задымленной Москве, к которой не так давно добрался густой дым от пожаров в Рязанской области.