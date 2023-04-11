Укр

Две переломные победы: почему россиянам не удалось захватить Киев (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уничтоженная техника рф, Макаров Новость обновлена 11 апреля 2023, 09:30
Уничтоженная техника рф, Макаров

Оккупанты на Киевщине оставили после себя руины, жертв и кучу уничтоженной техники

Во время оккупации Киевщины российские войска захватили Гостомель и сделали из него базу для наступления на Киев. Однако когда враг туда добрался — остался без топлива, и силы сопротивления не допустили к войскам агрессора, готового окружить Киев, горючее.

Об этом рассказал "РБК-Украина" первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, объяснив, почему россиянам не удалось ворваться в столицу Украины.

Переломным в борьбе за Киев стало сражение за Ирпень. Она продолжалась месяц. Критический момент обороны столицы был в поселке Мощун. Враг не смог одолеть украинских военных и перейти через речку Ирпень. Такое развитие событий открыло бы оккупантам путь на столицу.

Буча, Мощун, Ирпень на карте под Киевом
На этом отрезке продолжались ожесточенные бои

Другим поворотным моментом явилось уничтожение бронетехники врага и большого количества пехоты под Макаровым. Они пытались продвинуться в Ирпень, но потеряли половину сил. Именно эти две победы под Макаровым и Мощуном привели к тому, что штурм Киева провалился, рассказал Павлюк.

Ранее "Телеграф" показывал, как Киевщина приходит в себя после оккупации. В Буче и через год после освобождения на каждом доме — следы атак. На кладбищах области — множество безымянных могил.

Теги:
#Киев #Киевская область #Увольнение #Ирпень #Макаровский район