Две переломные победы: почему россиянам не удалось захватить Киев (видео)

Оккупанты на Киевщине оставили после себя руины, жертв и кучу уничтоженной техники

Во время оккупации Киевщины российские войска захватили Гостомель и сделали из него базу для наступления на Киев. Однако когда враг туда добрался — остался без топлива, и силы сопротивления не допустили к войскам агрессора, готового окружить Киев, горючее.

Об этом рассказал "РБК-Украина" первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, объяснив, почему россиянам не удалось ворваться в столицу Украины.

Переломным в борьбе за Киев стало сражение за Ирпень. Она продолжалась месяц. Критический момент обороны столицы был в поселке Мощун. Враг не смог одолеть украинских военных и перейти через речку Ирпень. Такое развитие событий открыло бы оккупантам путь на столицу.

На этом отрезке продолжались ожесточенные бои

Другим поворотным моментом явилось уничтожение бронетехники врага и большого количества пехоты под Макаровым. Они пытались продвинуться в Ирпень, но потеряли половину сил. Именно эти две победы под Макаровым и Мощуном привели к тому, что штурм Киева провалился, рассказал Павлюк.

Ранее "Телеграф" показывал, как Киевщина приходит в себя после оккупации. В Буче и через год после освобождения на каждом доме — следы атак. На кладбищах области — множество безымянных могил.