Лучшие условия для военных стартапов: сеть коворкингов BeeWorking в Киеве приглашает к сотрудничеству military-tech компании

Инициатива столичной сети коворкингов BeeWorking обеспечивает комфортную среду для эффективной работы над разработкой дронов или других милитари-технологий

К борьбе с российским агрессором в Украине вовлечены почти все индустрии. Перед новыми вызовами после полномасштабного вторжения россии предстала и отрасль military-tech. С помощью высокотехнологичных инноваций, таких как отечественные программы "Дельта" или беспилотники "Лелека-100" украинского производства, ускоряется уничтожение врага и на фронте, и в тылу.

В настоящее время в Украине над стартапами в miltech-отрасли работает по меньшей мере два десятка проектов, подробнее о которых рассказывает ресурс DOU. На эту информацию обратили внимание в сети коворкингов Киева BeeWorking. С первых дней войны их главная цель: помочь украинским компаниям приблизить победу и улучшить показатели бизнеса. Понимая важность развития военных стартапов, сеть предлагает для miltech специалистов свои услуги по сниженной стоимости.

Качественный интернет, комфортные условия, укрытия и не только: команды будут снабжены необходимой инфраструктурой, которая позволит сосредоточиться на работе и развиваться. Все процессы организации рабочего пространства представители BeeWorking берут на себя. Доступны для аренды офисы-трансформеры, а также возможно размещение команды в обособленных Open-space зонах.

Предложение от BeeWorking предусматривает аренду пространства по тарифу all inclusive, то есть, включая пользование инфраструктурой на всех локациях, речь идет о:

мощных генераторах;

бесперебойном интернете;

Skype-комнатах;

переговорных комнатах;

лекционных залах;

оборудованном бомбоубежище;

спортзале и душе;

игровых зонах;

комнате отдыха;

кухне и собственном кафе.

Для представителей miltech-отрасли сеть коворкингов BeeWorking в Киеве подготовила два варианта сотрудничества:

При подписании договора на шесть месяцев BeeWorking покрывает 30% стоимости за этот период.

При подписании договора в год сеть оплачивает 35% стоимости.

Всю контактную информацию можно найти на сайте сети коворкингов BeeWorking по ссылке. Локации проекта, к слову, были включены в подборку коворкингов в Киеве, которые бесперебойно работали, несмотря на блекауты.