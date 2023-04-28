Скидки до 70%, бесперебойный интернет и бомбоубежище: компаниям-переселенцам предлагают современный коворкинг в Киеве

Столичная сеть коворкингов создала специальную программу для бизнеса, который переехал в Киев из-за боевых действий

Полномасштабное российское вторжение поставило отечественный бизнес перед кучей вызовов вплоть до угрозы закрытия. Ряд предприятий оказался под оккупацией, другие не могут работать, потому что расположены в "горячих" точках. Сотни крупных и малых компаний вынуждены переезжать, чтобы продолжать деятельность, сохранять рабочие места, уплачивать налоги и пополнять госбюджет.

Немало компаний-переселенцев выбирает для переселения Киев. Вопрос о том, где, собственно, работать, возникает едва ли не самым первым. Взять с собой родной офис, к сожалению, невозможно, так что предпринимателям приходится искать новое рабочее пространство. Оптимальным вариантом может стать коворкинг.

Так, столичная сеть коворкингов BeeWorking предлагает специальные условия для перемещенного бизнеса. Главная цель инициативы: помочь компаниям и командам, вынужденно покинувшим свои города из-за боевых действий, быстро адаптироваться в новой среде и наладить работу.

СЕО сети коверкингов BeeWorking

Что предлагает специальная программа сети коворкингов BeeWorking для компаний-переселенцев в Киеве:

Для компаний до 15 человек: покрытие до 70% стоимости всех услуг в первый месяц, до 50% – второй, 20% – третий.

Для компаний от 20 человек: покрытие полной стоимости первого месяца, до 50% – второго, до 20% – третьего.

Речь идет не только о предоставлении помещения, но и о дополнительных услугах, что поможет компаниям-переселенцам упорядочить бизнес на новом месте с максимальной эффективностью. Наряду с арендой участники программы получают полный all inclusive в пользовании инфраструктурой локаций BeeWorking, включая:

Мощные генераторы и бесперебойный интернет.

Skype комнаты.

Переговорная комната.

Лекционные залы.

Оборудованное бомбоубежище.

Спортзал и душ.

Игровые зоны и гостиная.

Кухни и собственное кафе.

Если вы хотите принять участие в программе по адаптации перемещенного из-за войны бизнеса, обратитесь к представителям сети коворкингов BeeWorking в Киеве. Всю контактную информацию можно найти на сайте организации по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выживают коворкинги после зимних блекаутов, ведь за резким повышением спроса на их услуги пришло стремительное падение. Впрочем, многим украинцам пришелся по вкусу этот формат, поэтому они возвращаются и становятся постоянными резидентами.