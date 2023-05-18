Все вокруг стало "углем": эксклюзивные фото с места падения обломков в Киеве

ПВО ВСУ стоит на защите нашего неба, но оно не может защитить от обломков уже сбитых ракет или дронов

Ночь на 18 мая для Украины снова выдалась не спокойной. Россияне продолжают терроризировать мирные города своими ракетными атаками, но ПВО ВСУ стоит на защите нашего неба. Впрочем, даже оно не способно защитить украинцев от обломков уже сбитого российского оружия.

"Телеграф" побывал на одном из мест падения обломков российской ракеты в Киеве и показал ужасающие последствия, которые вызвало их падение.

Напомним, что прошлым вечером и ночью россияне многократно атаковали Украину. Тревоги, которые неоднократно объявлялись в разных областях, в конце концов переросли в полномасштабную. Началось все с атаки на Одессу, а к утру россияне обстреляли ракетами Киев. Взрывы слышали в трех районах столицы.

По предварительным данным, которые озвучила КГВА, все ракеты и беспилотники в небе над столицей удалось сбить. Однако, зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения зафиксированы в Дарницком районе – там было возгорание на территории гаражного кооператива. Именно туда и отправился наш фотокорреспондент.

На опубликованных фото можно увидеть страшные последствия падения этих обломков. Они вызвали пожар, который обуглил все вокруг. От высоких температур плавились даже вещи, находившиеся внутри гаражей.

По всей территории гаражного кооператива люди находят обломки ракеты и страшно представить, какой урон бы она могла нанести столице, если бы наши воины не сбили её в небе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Залужный рассказал о ночном ракетном ударе россиян.

Также мы сообщалим о том, что вечером 16 мая российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру города Николаев ракетами "Калибр". Под удар попали автосалон и торговый центр.