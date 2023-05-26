В Киеве на одной из дорог провалился асфальт: из-за громадной дыры движение затруднено (фото)

Движение возможно только на одну полосу

В Киеве на одной из дорог образовалась огромная яма в результате провала асфальта. По этом движение на пересечении улиц Стеценко и Тираспольской в направлении улицы Ивана Виговского осложнено.

Информация об этом сегодня была опубликована в Telegram-канале Патрульной полиции Киевской области.

"На дороге произошел провал асфальта, в результате чего движение возможно только на одну полосу. Планируйте маршрут поездки заранее!", — говорится в сообщении.

В то же время на сайте Киевавтодора жителей столицы предупреждают о том, что в период с 27 мая по 15 июня по ул. Митрополит Липковский начинает капитальный ремонт.

"На первом этапе покрытие будут обновляться на участке от ул. Гетьмана Скоропадского (бывшая ул. Льва Толстого) до ул. Г. Кирпы. Движение во время ремонта будет частично ограничено", — сообщает Киевавтодор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 26 мая на одном из блокпостов Киева произошло смертельное ДТП. Автомобиль насмерть сбил военнослужащего Национальной Гвардии Украины. СМИ сообщают, что за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской Области Алексей Тандыр.