Достигнуть цели не удалось: в ГУР ожидают уменьшения российских атак на Киев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В разведке рассказали, зачем россиянам нужно было обстреливать Киев
Количество обстрелов россиянами Киева может вскоре уменьшиться, поскольку сделать красивую картинку для пропаганды из этих атак не получилось.
Об этом в интервью Online-ua рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.
"Попытка активная, массовая, беспрецедентная, но в значительной степени это показательные выступления. Так часто и с такой же интенсивностью и количеством повторять подобные представления россияне не смогут", — говорит он.
Он отметил, что эти обстрелы предпринимались, чтобы показать, что российское оружие может что-то сделать с западной техникой и украинской армией, однако оказалось, что не может.
Юсов добавил, что Киев продолжает составлять интерес для россиян, поскольку продолжает оказывать сопротивление и отказывается покоряться "новой орде".
Как сообщалось ранее, с начала мая Киев подвергся 17 массовым атакам с применением ракет и дронов. Кроме того, атака 28 мая стала наиболее массовой по количеству примененных БПЛА с начала вторжения, их тогда запустили больше 50 единиц.
За сутки 29 мая город подвергся ударам трижды из-за чего погиб один человек, а несколько зданий получили повреждения.