Спокойное пространство для продуктивности: откройте для себя безопасный коворкинг с оборудованным бомбоубежищем

Дополнительные зоны для релакса помогут избавиться от тревоги

Несмотря на войну и сложные внутренние вызовы, украинцы продолжают крепко стоять на ногах и работать, находя пути развития и процветания. Но нестабильность оказывает негативное влияние на бизнес и заставляет работодателей столкнуться с потерей средств и сотрудников.

Перед каждым из нас встал важнейший вопрос — как организовать рабочий процесс таким образом, чтобы он продолжал быть эффективным независимо от попыток врага уничтожить нашу жизнь и предпринимательскую активность. Мы ведь не можем позволить, чтобы эти обстоятельства покорили нас и остановили наш прогресс.

Оптимальным вариантом станет выбрать правильный коворкинг, обладающий всеми необходимыми удобствами, чтобы вы смогли бесперебойно работать и быть в безопасности независимо от внешних изменений.

Именно безопасность остается самым важным приоритетом сейчас. Несмотря на то, что воздушным силам удается сбить почти все вражеские ракеты и дроны, угроза остается высокой. Ведь обломки не менее опасны. Сеть коворкингов "BeeWorking" вложила много усилий в создание безопасной среды для своих резидентов. Здесь вы найдете оборудованное бомбоубежище, включающее зоны, в которые вы можете переместиться и продолжить работу, даже если вокруг становится опасно. В хранилище также есть спортзал, душевые комнаты, лекционный зал, кухни и игровые зоны. Вы сможете найти свой уникальный способ избавиться от тревоги и поддерживать свое физическое и ментальное здоровье.

Бомбоубежище Beeworking Golosiiv

В BeeWorking понимают, что каждый человек имеет свой уникальный способ релакса. Некоторые любят играть в игры, другие ищут покой и простор для концентрации, а кто-то любит заниматься спортом. Именно поэтому команда создала столь разнообразный набор зон и удобств. Пространство позволит найти свой идеальный способ расслабиться и сохранить свою жизнь.

Здесь вы найдете:

Высокоскоростной интернет: старлинк второго поколения и 3 дополнительных провайдера интернета

Мощные генераторы

А также всю инфраструктуру, которая, несмотря на отключение, будет работать на вашу производительность:

Skype-комнаты

переговорные комнаты

лекционные залы

оборудованное бомбоубежище

спортзал и душ

игровые зоны и комната отдыха

кухни и собственное кафе

Бомбоубежище Beeworking Podil

Коворкинги BeeWorking работают круглосуточно и доступны в двух локациях: в Подольском районе Киева по улице Борисоглебской 15b, а также по улице Ломоносова 73-З, что в 10 минутах ходьбы от станции метро Выставочный центр.

Отметим, что на случай отключения света коворкинг BeeWorking предлагает акционный тариф Power – всего 500 грн/день работы с бесперебойным электричеством и интернетом.