Как в Киеве сэкономить на аренде офиса? Сеть коворкингов запустила выгодный гибкий тариф

Во время войны арендовать локации для работы выгоднее, безопаснее и приятнее в современном коворкинге

Бизнес преодолевает последствия войны, оптимизируя расходы

Последствия войны продолжают оказывать влияние на столичный рынок недвижимости. Предприниматели думают, как еще больше подкорректировать свои расходы, чтобы не терять деньги. Ведь лучше свободные бюджеты направлять на развитие компаний и преодоление кризисных ударов. В свою очередь девелоперы и владельцы коммерческих зданий привыкают к новым правилам и потребностям клиентов.

Отметим, одной из расходных бюджетных статей бизнес-среды сегодня – это аренда статического офисного помещения. Как известно, в большинстве своем владельцы коммерческой недвижимости предлагают своим клиентам "пакетные" офисные площади. В таком случае предприниматели платят за общее место (весь предложенный метраж), и неважно, используют ли его бизнесмены или нет.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения россии многие столичные компании ввели свободный график для своих сотрудников, но предприятия продолжают платить за арендные помещения. И, соответственно, тратят по существу немалые бюджеты за пустые рабочие места. В кризисные времена такая роскошь не из дешевых удовольствий даже для крупных компаний. Не говоря уже о среде МСБ или ФЛП.

Какие гибкие предложения появились на рынке

Столичная сеть коворкингов BeeWorking ввела гибкий тариф для арендаторов — Flex Office.

Как сообщили "Телеграфу" в BeeWorking, сеть предлагает бизнесменам (как представителям малого и среднего бизнеса, так и крупным компаниям) экономить расходы с помощью тарифа, в котором можно оплачивать только те места, которые заняты. То есть сотрудники таких компаний могут ходить в офисы BeeWorking поочередно.

"Например, в какой-то компании работает двадцать человек, и платить за 20 сотрудников, когда они все не ходят, — дорого. Мы же предлагаем арендовать, например, 10 мест, а работники в таком случае будут ходить поочередно. Тариф Flex Office будет выгодным для команд от 10 сотрудников, работающих по свободному графику и не посещающих офис ежедневно", – объясняют в компании.

Таким образом, очевидно главное преимущество для арендаторов – офис используется именно на нужное количество рабочих мест без привязки к конкретному сотруднику. Фактически теперь не нужно платить за пустые рабочие места, экономя корпоративные бюджеты.

Какие еще есть плюсы аренды офисов в BeeWorking

— Удобное расположение (коворкинги сети работают на Подоле и ВДНХ, возле Выставочного центра).

— На фоне проблем в Киеве с доступными комфортными укрытиями в BeeWorking функционируют современные удобные бомбоубежища с доступным Wi-Fi и местами для работы.

– Кстати, в помещениях коворкинга бесперебойный быстрый интернет обеспечивается Starlink второго поколения.

— 6-ти этажный коворкинг на Ломоносова, 73-З площадью 5000 кв м.

— Площадь офисного центра на Подоле (Борисоглебская, 15-Б) составляет 2500 кв м, что позволяет вместить большое количество людей одновременно.

— На случай новых блекаутов в городе в BeeWorking есть мощные генераторы.

— Доступ к пространству и техническая поддержка 24/7.

— Политика pet-friendly и child friendly space (резидентам разрешается приходить со своими детьми и с животными).

— Предусмотрены отдельные специальные Skype-комнаты.

— Переговорные комнаты на разное количество мест.

— Лекционные залы.

— Спортзал и душ.

— Игровые зоны и комната отдыха.

— На каждом этаже оборудованы кухни. В коворкинге на Голосеево даже есть собственное кафе.

Таким образом, локации BeeWorking продуманы не только для гибкой экономной работы, но и для отдыха, развлечений, коммуникаций и еще и безопасного укрытия.

"Цель коворкинга BeeWorking – объединить разные аспекты жизни в одно целое. Мы хотим, чтобы наши резиденты с легкостью планировали время и насыщенно проживали ежедневно", – отмечают в коворкинге.

Ранее "Телеграф" сообщал, как выживали коворкинги после зимних блекаутов, ведь за резким повышением спроса на их услуги пришло стремительное падение. Впрочем, многим украинцам пришелся по вкусу такой формат, поэтому клиенты возвращаются и становятся постоянными резидентами подобных центров.