Осень пришла, но холодов не принесла: какой будет погода в Киеве в ближайшую неделю

Осень не спешит с погодными переменами

Несмотря на то, что календарное лето завершилось, жаркая погода еще будет оставаться в Киеве почти до конца сентября. Это будет хорошо видно по предстоящей неделе, которая заметных погодных сюрпризов не принесет.

Как говорится в прогнозе Метеофор, в ближайшие дни погода в украинской столице будет облачной, но на осадки рассчитывать не стоит. Безоблачное небо можно будет увидеть лишь в четверг и следующее воскресенье.

В течение недели температура воздуха может колебаться в пределах +23… +27 градусов по Цельсию днем и +13….18 градусов ночью. То есть в светлое время суток горожане смогут насладиться летними днями, но спать с открытыми окнами уже будет затруднительно.

Также в ближайшие дни не стоит ожидать сильных порывов ветра, который лишь в некоторые дни сможет разогнать до 9 метров за секунду. В большинстве же дней он будет весьма слабым.

Атмосферное давление при этом будет лишь слегка выше нормального для Украины значения (746 мм) и будет колебаться на уровне 750-755 мм.

Как сообщалось ранее, теплая погода будет сохраняться не по всей Украине, а местами столбики термометров могут опускаться до +10 градусов.