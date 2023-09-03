Киевляне почувствуют наступление осени: какой будет погода в столице в начале недели

Чего ждать от погоды в начале недели

В начале сентября погода в Киеве не будет сильно отличаться от происходившего в конце августа, а потому жители украинской столицы еще некоторое время смогут наслаждаться теплом, хотя по ночам дыхание осени будет ощущаться все заметней.

Как говорится в прогнозе Meteofor, начало новой недели не принесет каких-либо осадков в Киев, хотя облака плотно затянут небо. Солнечный день можно ожидать лишь во вторник.

В начале недели температура воздуха в Киеве может подняться до +24 градусов днем, а в темное время суток опуститься до +14 градусов. При этом не исключены легкие порывы ветра, хотя в основном ожидается тихая погода.

Атмосферное давление в эти дни ожидается лишь немногим выше нормального для Украины значения (в 749 мм) и составит 750-754 мм.

Как сообщалось ранее, украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о том, что в этом году погода уже успела удивить людей по всему миру, включая и украинцев, и осень в этом плане будет не лучше. В частности в Украине в сентябре еще будут периоды тридцатиградусной жары, однако и первые заморозки могут прийти очень рано.