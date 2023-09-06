На Киевщине в результате ночных обстрелов произошел пожар: фото последствий

Причиной пожара стало падение обломков вражеской ракеты

В Киевской области, где в это утро слышали ряд взрывов из-за ракетной атаки россиян, произошел пожар на одном из торговых предприятий. В настоящее время возгорание уже ликвидировано, устанавливается размер и вероятная сумма нанесенного ущерба.

Как выглядят последствия вражеского удара, рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины. По данным спасателей, пожар начался из-за падения обломков российской крылатой ракеты.

Снимки демонстрируют, что из-за огня пострадала автомобильная техника и отдельные здания на территории уже упомянутого предприятия.

Досталось грузовику...

...и тракторцу

К счастью, жертв и пострадавших обнаружено не было.

Спасатели оперативно выехали на место происшествия

Эпицентров огня было несколько

Напомним, что сигнал воздушной тревоги в Киевской области был объявлен около 5:45 6 сентября из-за пуска российских ракет из акватории Каспийского моря. Следует отметить, что, по данным КМВА, на территории области средства ПВО также уничтожили и баллистическую цель – предварительно ракету "Искандер-К".

Также этой ночью было очень громко в Одесской области — враг атаковал портовую и складскую инфраструктуру с целью уничтожить как можно больше запасов продовольствия. К сожалению, есть погибший.