На Киевщине в результате ночных обстрелов произошел пожар: фото последствий
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Причиной пожара стало падение обломков вражеской ракеты
В Киевской области, где в это утро слышали ряд взрывов из-за ракетной атаки россиян, произошел пожар на одном из торговых предприятий. В настоящее время возгорание уже ликвидировано, устанавливается размер и вероятная сумма нанесенного ущерба.
Как выглядят последствия вражеского удара, рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины. По данным спасателей, пожар начался из-за падения обломков российской крылатой ракеты.
Снимки демонстрируют, что из-за огня пострадала автомобильная техника и отдельные здания на территории уже упомянутого предприятия.
К счастью, жертв и пострадавших обнаружено не было.
Напомним, что сигнал воздушной тревоги в Киевской области был объявлен около 5:45 6 сентября из-за пуска российских ракет из акватории Каспийского моря. Следует отметить, что, по данным КМВА, на территории области средства ПВО также уничтожили и баллистическую цель – предварительно ракету "Искандер-К".
Также этой ночью было очень громко в Одесской области — враг атаковал портовую и складскую инфраструктуру с целью уничтожить как можно больше запасов продовольствия. К сожалению, есть погибший.