Осень балует киевлян: какой погоды ждать в столице в ближайшие дни

В городе будет дуть умеренный ветер, до 7 м/с

В Украине осень принесла бабье лето — первые дни сентября прошли практически без дождей и холода. В начале недели солнце грело Киев и очень редко пряталось за облака. По словам синоптиков, такая погода продержится до конца недели.

Как сообщает Meteofor, в столицу приближается самая холодная ночь через неделю. Это должно произойти очень скоро.

В четверг, 7 сентября, лишь ночью на небе плавали тучи. В течение дня будет ясное небо. Температура воздуха днем прогреется до +23 ° C, а ночью охладится до 18 теплых градусов.

В пятницу, 8 сентября, ночью и вечером будет солнечная погода. Вечером на небо набегут тучи, но дождя не ожидается. Днем столбики термометров покажут +22 ° C, а ночью опустятся до 11 теплых градусов.

В субботу, 9 сентября, синоптики тоже не прогнозируют дожди, но ночью небо заполонят облака. Днем температура в городе поднимется до 21 градуса тепла. В ночное время отметки термометров опустятся до +13 ° C.

В течение трех дней в Киеве ветер будет дуть преимущественно умеренный, 7 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Украину пришел Антициклон Olenka и принес с собой идеальную погоду.