Еще успеем насладиться солнцем: какой погоды ждать в Киеве на выходные

Осень не собирается пока в Киев приносить осадки

В столице Украины зафиксировалась солнечная погода и, по прогнозу синоптиков, она будет держаться и на викенде. Хотя местами будут дуть порывы свежего ветра.

Как сообщает Meteofor, в городе будут держаться еще теплые 20 теплых градусов. Максимальная дневная температура будет +23 ° C.

В пятницу, 8 сентября, день обещает быть солнечным. Температура воздуха днем прогреется до +23 ° C, а ночью охладится до 11 теплых градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются днем и вечером, 6 м/с.

В субботу, 9 сентября, лишь утром небо будет облачным, но дождь не прогнозируется. В течение дня будет ясная погода. Днем столбики термометров достигнут +20 ° C, а ночью опустятся до 13 теплых градусов. В течение дня в столице будет дуть свежий ветер, его максимальная скорость достигнет 9 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, круглые сутки будет ясная и бездождливая погода. Днем температура в городе поднимется до 21 градуса тепла. В ночные часы отметки термометров опустятся до +13 ° C. Днем прогнозируется слабый ветер, до 4 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине скоро придет самая холодная ночь на этой неделе.