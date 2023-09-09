Погода готовит сюрпризы: чего ждать киевлянам на новой неделе

Чего ждать от погоды на неделе

Солнечная погода, которая установилась в Киеве на выходных, будет оставаться в городе и на следующей неделе, хотя ближе к ее окончанию возможны дожди.

Как говорится в прогнозе Meteofor, после незначительного похолодания столбики термометра опять поползут вверх и в дневное время суток могут подняться до "летних" +26 градусов по Цельсию.

Впрочем, длиться это будет примерно до пятницы, когда существенные осадки собьют температуру примерно до +19 градусов. Однако на этом неприятности закончатся и на выходных погода стабилизируется.

Также синоптики прогнозируют, что на следующих выходных ночная температура воздуха будет падать ниже +10 градусов, а потому вполне вероятны первые в этом сезоне заморозки. При этом, похолодание будет непродолжительным, а у горожан еще будет шанс насладиться последними напоминаниями о лете.

Как сообщалось ранее, украинский синоптик, кандидат географический наук Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу" о том, что в этом году погода уже успела удивить украинцев, и осень в этом плане будет не лучше. В частности в Украине в сентябре еще будут периоды тридцатиградусной жары, однако и первые заморозки могут прийти очень рано.