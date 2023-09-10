Последний привет из лета: синоптики рассказали, когда в Киеве еще будет 30°C тепла

Успейте насладиться последними теплыми деньками

Хотя на календаре давно уже осень, некоторые регионы Украины погода все же решила побаловать теплом. Так, в Киеве еще несколько дней будет почти по-летнему жарко.

В отдельные дни воздух может прогреться до 30 градусов Цельсия, а то и выше. Об этом говорят свежие прогнозы синоптиков.

По данным "МЕТА Погода", 18-20 сентября столицу ждет очень теплая, хоть и облачная погода, — температура воздуха днем будет на уровне 30 градусов, а 20 числа может достичь отметки и в 32 градуса. При этом ночью тоже обещают 25-26 градусов тепла.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от "МЕТА Погода"

Прогнозы METEO.UA несколько скромнее. На эти дни тоже обещают потепление, однако 18-19 числа прогнозируют 26-28 градусов тепла днем, а 20 числа, — 30 градусов. После этого последнего потепление прогнозируют дожди и стремительное похолодание.

Прогноз погоды в Киеве на месяц от METEO.UA

Однако учитывайте, что это только предварительные прогнозы погоды, и в дальнейшем они еще могут уточняться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет осень в Украине в 2023 году по прогнозам народного синоптика.