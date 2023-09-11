В Киев придут дожди: когда жителям столицы ждать непогоду

В течение 11-17 сентября в городе лишь в один день будет ясное небо

Хотя на дворе уже осень и по предчувствию она должна принести в Украину дожди, синоптики обещают, что в Киеве температура днем будет иногда достигать +30 градусов. Однако на конец недели ожидаются осадки.

По данным сайта Sinoptik, только в среду будет ясная погода.

В понедельник и вторник, 11-12 сентября, с утра набегут тучи и будут держаться до вечера. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха днем прогреется до +22...25, а ночью остынет до 11...13 градусов тепла.

Среда. 13 сентября — это единственный день, когда в Киеве будет солнечная погода. Днем отметки термометров покажут +26 ° C. В ночное время они упадут до 15 теплых градусов.

А с четверга и по пятницу, 14-15 сентября, в столице Украины, вероятно, будут идти дожди. Осадки должны начаться в четверг вечером и продержаться до обеда на следующий день. В течение суток они будут менять свою интенсивность. На эти дни синоптики прогнозируют 24...25 градусов тепла днем и +16...17 ° C — ночью.

В выходные, а именно в субботу 16 сентября, сохранится сплошная облачность. В дневное время столбики термометров достигнут +25 градусов, а ночью – 15 теплых градусов.

В конце недели, в воскресенье, 17 сентября, на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Температура воздуха днем прогреется до +25 ° C, а ночью охладится до 16 теплых градусов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой будет осень в Украине в 2023 году по прогнозам народного синоптика.