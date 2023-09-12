Тепло еще задержится в Киеве: какой погоды ждать в ближайшие дни

Похолодание предполагается только ночью

Осень в начале сентября радовала горожан теплой и почти сухой погодой. Так продлится еще 12 и 13 сентября, а вот на следующий день ветер принесет с собой тучи, а они в свою очередь небольшие дожди.

Как сообщает синоптический ресурс Meteofor, максимальная дневная температура составит +26 градусов.

Во вторник, 12 сентября, на небе не будет туч. Температура воздуха днем прогреется до +25 ° C, а ночью охладится до 12 теплых градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – слабые 4 м/с.

В среду, 13 сентября, киевляне готовятся к ясной и по-летнему теплой погоде. Днем температура составит 26 теплых градусов. В ночные часы столбики термометров упадут до +13 ° C. Днем ожидаются порывы умеренного ветра, 6 м/с.

В четверг, 14 сентября, на небо набегут тучи и не зря, потому что уже вечером должен начаться дождь. На этот день синоптики прогнозируют днем +26 ° C и ночью – 16 теплых градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются днем – умеренные 7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скоро в Украину придет похолодание.