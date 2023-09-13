Природа изменила свое настроение: какой погоды ждать киевлянам в ближайшие дни

Максимальные порывы ветра ожидаются в пятницу

Киевляне наслаждаются еще теплыми и солнечными днями. Но, по прогнозу синоптиков, скоро в столице будут бушевать ветры, которые принесут дожди.

По данным сайта Meteofor, в пятницу днем будет наиболее прохладно. Хотя ночью температура повыситься на 2 градуса.

В середине недели, 13 сентября, горожане будут наслаждаться солнцем. Днем температура будет +27 ° C, а ночью — 14 теплых градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневные часы, до умеренных 7 м/с.

На следующий день, 14 сентября утром, вероятно, начнется дождь. Осадки будут держаться и вечером, но с сопровождением грозы. Температура воздуха днем прогреется до +23 ° C. Ночью остынет до 16 теплых градусов. В дневные часы будет дуть умеренный ветер, до 7 м/с.

К концу рабочей недели, 15 сентября, сохранится лишь облачная погода. В пятницу ожидаются температурные качели. Днем здесь будет холоднее, 16 градусов тепла, чем ночью — +18 ° C. Максимальные порывы ветра в течение дня прогнозируются свежими, 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину скоро придет настоящая дождливая осень.